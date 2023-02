Wie der Flughafen Memmingen schon 2030 klimaneutral werden will

Der Allgäu Airport bei Memmingen hat heute ein eigenes mit Biogas betriebenes Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen. Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität, die schon 2030 erreicht werden soll, hofft der Flughafen. Die Biogas-Anlage liegt rund fünf Kilometer vom Allgäu Airport entfernt, dort wird aus Gülle und Mist Biogas erzeugt, was wiederum helfen soll, im neuen Kraftwerk am Flughafen fossile Brennstoffe und damit CO2 einzusparen, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens.

Neues Kraftwerk versorgt Flughafen-Gebäude und Gewerbegebiet

In dem Blockheizkraftwerk sollen Strom und Wärme hergestellt werden. Laut Andreas Müller, dem Geschäftsführer der Airport Energiemanagement-Gesellschaft, werden durch die neue Anlage jährlich 650.000 Kubikmeter Erdgas oder Heizöl ersetzt, der CO2-Ausstoß des Flughafens wird um rund 1.600 Tonnen pro Jahr reduziert. Das Kraftwerk soll aber nur dann Strom erzeugen, wenn er auch benötigt wird. Die entstehende Wärme fließt Müller zufolge kontinuierlich und vollständig entweder ins Fernwärmenetz oder in die Pufferspeicher des Flughafens. Mit der Fernwärme sollen die Flughafen-Gebäude und fast das gesamte angrenzende Gewerbegebiet versorgt werden.

Erster deutscher klimaneutrale Verkehrsflughafen in Memmingen?

Laut Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid verfolgt der Allgäu Airport mit der Klimaneutralität ein ehrgeiziges Ziel. Er will bis 2030 der erste deutsche klimaneutrale Verkehrsflughafen werden: "Aber es ist zu schaffen", sagte Schmid. Dabei soll nicht nur der Betrieb des Flughafens, sondern auch das Fliegen insgesamt klimaneutral werden. Deshalb will der Airport gemeinsam mit dem Kraftstoffversorger den Kunden sogenannte Sustainable Aviation Fuels anbieten, also Treibstoff aus nicht-fossilen Rohstoffen, um klimaneutral ab Memmingen zu fliegen. Auch Wasserstoff könnte schon bald eine Rolle spielen. Eine öffentliche Wasserstofftankstelle für Nutzfahrzeuge und Autos soll laut Flughafen schon im kommenden Jahr starten.

Wirtschaftsminister Aiwanger hat Kraftwerk in Betrieb genommen

Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat das Kraftwerk heute offiziell in Betrieb genommen. Er sagte laut Mitteilung, mit dem Kraftwerk würden Energieerzeugung und Energieverbrauch auf dem heimischen Energiemarkt zusammengebracht.

Um bis 2030 klimaneutral zu werden, hat der Flughafen im Jahr 2017 die "Airport Energie Management GmbH" gegründet, eine Tochter der Flughafen-Gesellschaft und der e-con AG. Sie soll das ehrgeizige Ziel umsetzen.