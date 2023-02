Flüchtlingszelt in Wertingen – Warten auf die Ankunft

Gleich an zwei Nächten hintereinander haben Unbekannte ein Zelt für Flüchtlinge in Niederbayern in Brand gesteckt. Der Staatsschutz ermittelt. Flüchtlinge waren noch nicht in dem Zelt untergebracht, es stand erst wenige Tage. Auch in Wertingen im Landkreis Dillingen steht eine ähnliche mobile Unterkunft, allerdings schon seit mehreren Wochen. Ein Messezelt ist mitten in der Stadt für Flüchtlinge aufgebaut worden. Zwei Security-Mitarbeiter sind ständig vor Ort, um für die Sicherheit zu sorgen.

Wertinger reagieren größtenteils positiv

In der Stadt ist bekannt, dass das Zelt steht und zumindest auf der Straße reagieren die Wertinger positiv. "Man muss helfen. Fertig", meint eine Passantin. "Ich glaube, in Wertingen werden sie herzlich aufgenommen. Ganz sicher", hofft eine Seniorin. Eine junge Frau äußert Bedenken: Die Frage sei, wer und wie viele letztendlich kämen. Sie habe Sorge, dass man die Kinder dann abends nicht mehr auf die Straße lassen könne. Ein junger Mann will sich dagegen noch als ehrenamtlicher Helfer melden.

15 aktive Flüchtlingshelfer in Wertingen

Das würde Wolfgang Plarre und die anderen Ehrenamtlichen freuen. Etwa 15 aktive Helfer seien es derzeit, so Platte. Er wird sie informieren, sobald er weiß, wann das Zelt bezogen wird. Sie sind vorbereitet: Sobald Flüchtlinge aus der Ukraine oder anderen Ländern einträfen, könnten sie Deutschkurse anbieten oder einen Begegnungstreff. 15 aktive Helfer in Wertingen seien zwar nicht viel, so Plarre, aber sie seien sehr engagiert.

Und dass, obwohl sie immer wieder mit bürokratischen Hindernissen zu kämpfen haben und trotz der komplizierten Formulare, die die ehrenamtlichen Helfer oft mit den Flüchtlingen bearbeiten müssten. Sie werden bereitstehen, wenn die Flüchtlinge kommen, da ist Wolfgang Plarre überzeugt. Gemeinsam mit den Johannitern, die das Zelt betreiben werden, habe man im Vorfeld versucht, alles etwas wohnlich zu gestalten. Unter anderem gibt es eine kleine bunte Spielecke für Kinder.