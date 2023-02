Unbekannte legen Feuer an Zelt für Ukraine-Flüchtlinge

Unbekannte haben in Steinberg bei Marklkofen Feuer in einer noch unbewohnten Zeltunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine gelegt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, versuchten sie in der Nacht, das Zelt in Brand zu setzen, und benutzten dazu vermutlich einen Brandbeschleuniger.

Zum Artikel: Fünfeinhalb Jahre Haft für Brandanschlag auf Flüchtlingsheim

Mehrere tausend Euro Schaden - Zelt aber noch nutzbar

Laut Polizeipräsidium Niederbayern wurden der Holzboden und die Zeltwand angekokelt und beschädigt. Es sei aber kein größeres Feuer ausgebrochen. Entdeckt wurde der Schaden am Mittwoch. Er belaufe sich auf mehrere Tausend Euro, heißt es. Der Brandbeschleuniger sei innen im Zelt entlang der Zeltwände auf einer Länge von etwa 60 Metern ausgelegt worden. Ersten Einschätzungen zufolge handelte es sich dabei um Benzin.

Staatsschutz ermittelt nach Brandanschlag

Das Zelt sei aber weiterhin nutzbar. Die Kripo Landshut sucht nun nach Zeugen und der Staatsschutz ermittelt.

Das beheizbare und bislang unbewohnte Bierzelt sollte demnächst bis zu 150 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Es steht im Marklkofener Ortsteil Steinberg nahe des Freibads. Seit der Brandlegung wird es nun von einem Security-Mitarbeiter auch nachts bewacht.

Landrat erschüttert

Der Landrat von Dingolfing-Landau, Werner Bumeder (CSU), erklärte im Gespräch mit dem BR, er bedauere den Vorfall zutiefst. Ihm seien derzeit keine Hinweise auf die möglichen Hintergründe bekannt. Seines Wissens nach gebe es bislang auch keine Tatverdächtigen. Für mögliche rechtsradikale Gesinnungen könne er nur jedes Unverständnis zum Ausdruck bringen, so der Landrat.