Urteil: Fischotter darf vorerst nicht getötet werden

Der Fischotter darf vorerst nicht getötet werden – auch wenn er in Zuchtteichen jagt. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden und damit zwei Verordnungen der bayerischen Staatsregierung gekippt. Bis zu 32 Fischotter sollten unter bestimmten Voraussetzungen in der Oberpfalz und in Niederbayern getötet werden dürfen.

Beschluss bereits seit November auf Eis

Die Verordnungen hatte die bayerische Staatsregierung im vergangenen Jahr beschlossen und sie galten ursprünglich ab August 2023. Als Grund für die Entnahme von Fischottern nannte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) im Juli 2023, die Staatsregierung wolle ernste fischwirtschaftliche Schäden in der Teichwirtschaft abwenden.

Der Bund Naturschutz Bayern, die Deutsche Umwelthilfe und der Verein "Aktion Fischotterschutz" hatten gegen die Verordnungen der Staatsregierung geklagt und in der Eilentscheidung im November zunächst Recht bekommen. Nun entschied das Gericht endgültig: Die Verordnungen sind in dieser Form rechtswidrig. Das Gericht begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass die Höchstzahl der Tiere, die jährlich getötet werden dürfen, nicht in den Verordnungen selbst geregelt wird. Eine der Verordnungen hatte vorgesehen, dass diese Zahl durch die Landesanstalt für Landwirtschaft bekannt gegeben wird.

Gericht sieht formale Fehler

Konkret sollte es laut den Verordnungen möglich werden, den Fischotter "durch Abschuss zu töten". Dafür müsse allerdings ein "ernster fischereiwirtschaftlicher Schaden" vorliegen. Außerdem hätten die Tiere zwischen Februar und November nur dann getötet werden dürfen, wenn sie weniger als vier oder mehr als acht Kilogramm wiegen. Diese Regelung galt nur in Niederbayern und der Oberpfalz, mit Ausnahme des Landkreises Neumarkt.

Deutsche Umwelthilfe und Bund Naturschutz zufrieden

Laut der Deutschen Umwelthilfe bestätigt das Urteil erneut den strengen Schutzstatus des Fischotters. "Wir haben erfolgreich verhindert, dass bis zu 32 Fischotter getötet werden. Dass unsere Klage überhaupt notwendig war, ist ein Skandal. Denn es ist nicht mal nachgewiesen, dass die Tötungen die Teichwirtschaft vor ernsten Schäden bewahrt hätten", so Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Er meint, die Teichkulturlandschaft sollte nun grundlegend reformiert werden.

Ähnlich sieht das Peter Rottner, Landesgeschäftsführer des Bund Naturschutz: "Statt sich mit unwirksamen Maßnahmen auf den Sündenbock Fischotter und seinen Abschuss zu versteifen, wäre die Staatsregierung besser beraten, die Teichwirtschaft als solche besser zu unterstützen." Sie fordern unter anderem eine deutlich erhöhte Grundförderung für Fischteiche und die Förderung der Artenvielfalt.

Neue Verordnung bereits in Arbeit

Das bayerische Umweltministerium teilte auf BR-Anfrage mit, dass es bereits an einer neuen Verordnung arbeite: "Der Entwurf wird anschließend innerhalb der Staatsregierung abgestimmt. Auch den anerkannten Naturschutzvereinigungen wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden." Ziel sei es, den neuen Entwurf "zügig" fertigzustellen. Ein genauer Zeitpunkt dafür stehe aber noch nicht fest.

Beschluss bereits seit November auf Eis

Der Fischotter gilt laut Weltnaturschutzunion IUCN als "potenziell gefährdet". Ursprünglich kam die Art überall in Europa vor, durch Bejagung, verschmutzte Gewässer und mangelnde Lebensräume galt der Fischotter in weiten Teilen Deutschlands als ausgestorben. Inzwischen erholen sich die Bestände und breiten sich vor allem im Osten Deutschlands wieder aus. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft schätzt, dass in der Oberpfalz und in Niederbayern etwa 650 Fischotter leben.