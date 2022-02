Feuerwehr Dachau wettet gegen Oberbürgermeister

In den letzten Wochen hingen in ganz Dachau auf einmal große Plakate an Hotels, Gastwirtschaften oder Hallen. Darauf stand: Die Dachauer Wette des Jahres: "Wette 22". Was dahinter steckt, wurde aber lange verheimlicht. Ganz Dachau spekulierte, um was es bei dieser Werbeaktion gehen könnte. Sogar "Wetten, dass.." war im Gespräch.

Schließlich veröffentlichte die Feuerwehr, dass sie mit Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) eine Wette abgeschlossen hat. Bis zum Jahresende wollen sie 22 Männer und Frauen für ihr Team gewinnen. Erreichen Sie dieses Ziel, dann muss der Dachauer Oberbürgermeister drei öffentliche Termine in voller Feuerwehr-Montur wahrnehmen. Schaffen Sie es nicht, dann müssen die Rettungskräfte zum Ramadama in Dachau ausrücken und als Schulweghelfer einspringen.

Bereites 14 Interessenten

Feuerwehr-Kommandant Thomas Hüller ist jedoch siegessicher. Er habe dem OB bereits Bescheid gegeben, dass er jederzeit zur Anprobe vorbeikommen könne. Die Namensschilder seien schon beauftragt worden.

Seitdem die Wette vor gut zehn Tagen veröffentlicht wurde, haben sich 14 Interessenten bei der Feuerwehr gemeldet. Vergangenen Donnerstag fand bereits ein erster Info-Abend statt. Die Resonanz sei bisher durchweg positiv, alle seien begeistert von der Aktion, so Feuerwehr-Pressesprecher Wolfgang Reichelt. Sie wurden zu Beginn regelrecht überflutet von Rückmeldungen, auch Innenministerium und Landesfeuerwehrverband hätten sich gemeldet. Es gab etliche Klicks, Nachfragen, Kommentare.

Teamkollegen haben Geheimnis erst kurz vorher erfahren

Damit die Werbestrategie erfolgreich ist, wurde die Aktion sehr lange geheim gehalten - auch innerhalb der Feuerwehr. Nur wenige Menschen wussten Bescheid, auch die Mannschaft in Dachau erfuhr es erst am Tag vor der Bekanntgabe.

Einige hatten aber bereits eine Vermutung, weil die Feuerwehrler ein Plakat mit der Drehleiter aufhängen mussten - und für solche Aktionen lasse sich die Feuerwehr normalerweise nicht von Dritten einspannen, so Kommandant Thomas Hüller.

Damit die Einsatzkräfte ihr Ziel erreichen, sollen über das Jahr verteilt weitere Aktionen stattfinden. Die Feuerwehrler wollen Gas geben, ihr Ziel sei 22 + x. Dachau wachse einfach sehr schnell und auch die Aufgaben der Feuerwehr werden immer mehr, da können sie Unterstützung gut gebrauchen. Der Wetteinsatz des Bürgermeisters sei da ein guter Anreiz.

Stadtratssitzung in Einsatzkleidung

Laut Oberbürgermeister Florian Hartmann sei für den Anfang eine Stadtratssitzung in Einsatzkleidung angedacht. Außerdem könne er sich vorstellen ein Paar auch in Feuerwehruniform zu trauen. Für ihn sei es eine Ehre, Wettpate sein zu dürfen. Den Ausgang der Wette sieht er ganz pragmatisch. “Egal, wie die Wette ausgeht, die Stadt wird immer gewinnen.” Entweder unterstützen dann neue aktive Kräfte die Feuerwehr in Dachau oder die Stadt profitiert von einem großen Ramadama.

Auch die Feuerwehr der Nachbargemeinde Karlsfeld war vergangenes Jahr mit einer Werbekampagne auf Mitgliederfang und konnte damit 46 Leute für ihr Team dazugewinnen. Unterstützt wurden sie dabei von derselben Werbeagentur, die nun auch das Projekt mit der Dachauer Feuerwehr ausgeklügelt hat. Die Chancen stehen also nicht schlecht.