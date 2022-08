Feuer in Hotelanlage: Wahrscheinlich war es Brandstiftung

Nach dem Brand einer ehemaligen Hotelanlage in Habischried bei Bischofsmais im Kreis Regen geht die Polizei derzeit von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus. Bei dem Feuer vor knapp zwei Wochen war ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden.

Polizei bittet um Hinweise

Wie das Polizeipräsidium in Straubing am Donnerstag mitteilt, gehen die Ermittlungen aber weiter. Zuletzt hatte es weitere Untersuchungen am Brandort mit einem Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamts, sowie mit einem Brandmittelspürhund aus Baden-Württemberg gegeben. Die Kripo in Deggendorf bittet nochmals um Zeugenhinweise. Wer am Samstag, 23.07.2022, 18.00 Uhr bis kurz nach Mitternacht, etwas Verdächtigtes beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 0991/3896-0 melden.

Dreieinhalb Millionen Euro Schaden

Das Feuer war am 23. Juli spätnachts in dem leerstehenden Hotelkomplex ausgebrochen und hat nach Polizeiangaben schätzungsweise einen Schaden in Höhe von mindestens dreieinhalb Millionen Euro verursacht. Etwa 85 Prozent der ehemaligen Hotelanlage sollen durch die Flammen zerstört worden sein.