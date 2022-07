Nach Großbrand in ehemaligem Hotel – Sorge um Brandruine

Brandursache noch offen, lange Ermittlungen

Die genaue Brandursache ist laut Polizei noch völlig unklar. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern rechnet mit möglicherweise wochenlangen Ermittlungen. Das liege an der enormen Größe des Gebäudekomplexes und am Ausmaß der Zerstörung.

Einer der größten Brände im Landkreis Regen

Die Feuerwehr wird an der Brandruine des ehemaligen Charm-Hotels in Bischofsmais wohl noch die ganze Woche die Brandwache übernehmen, auch wenn die eigentlichen Löscharbeiten am Sonntagfrüh gegen fünf Uhr beendet waren. Das sagte der Regener Kreisbrandrat Hermann Keilhofer am Montag dem Bayerischen Rundfunk.

In dem riesigen Komplex, den Keilhofer auf über 4000 Quadratmeter Dachfläche schätzt, könnten immer wieder Glutnester aufflammen. Das liege zum einen an der enormen Größe des Brandorts, zum anderen an der aktuellen sehr heißen Witterung.

Viel Holz verbaut

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Gebäudekomplex. Alle Dachstühle waren aus Holz, alle Dachflächen und die Fassaden mit Holzschindeln eingedeckt. "Das brannte alles komplett", so Keilhofer, ebenso die Dämmstoffe in den Dachstühlen und das Mobiliar in dem seit Jahren leerstehenden Hotel.

Keilhofer geht davon aus, dass auch alle Brandschutztüren durch den Vandalismus der letzten Jahre offenstanden, das Feuer also nicht aufgehalten wurde. "Mich hat die enorme Geschwindigkeit der Brandausbreitung erstaunt," sagte der Kreisbrandrat.

Problem mit dem Löschwasser

Das Wasser aus dem Löschweiher im Ortsteil Habischried reichte nicht aus. Die Feuerwehr musste zusätzlich eine rund 1,5 Kilometer lange Leitung zum Beschneiungsteich des Skigebiets Geißkopf legen.

Die Einsatzkräfte hatten bei den Löscharbeiten alle Hände voll zu tun, so Keilhofer, um ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald zu verhindern. Dafür musste auch Gestrüpp rund um das Gebäude gerodet werden. Es habe keine Zufahrtswege mehr gegeben. Für Keilhofer war der Brand, der in der Nacht zum Sonntag entdeckt worden war, einer der größten, die es je im Landkreis Regen gegeben hat.

💡 Die Geschichte des abgebrannten Hotels