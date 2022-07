Bischofsmais-Habischried

Brand in Hotelruine: Mindestens 3,5 Millionen Euro Schaden

Rund dreieinhalb Millionen Euro - so hoch ist der Schaden, den ein Brand in einem alten Hotelkomplex in Bischofsmais-Habischried im Landkreis Regen verursacht hat. In das verlassene Hotel waren wiederholt Unbefugte eingedrungen.