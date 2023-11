jetzt red i live: Wem gehört der Spessart?

jetzt red i live

Was wären die Vor- und Nachteile eines Biosphärenreservats im Spessart? Was würde die Einrichtung für die Energiewende bedeuten? Schließlich haben sich CSU und Freie Wähler vorgenommen, viele neue Windkraftanlagen auch in den Staatsforsten zu bauen. Was bedeuten die Pläne für die "Holzrechtler"? Geht beides: Natur schützen und Holz schlagen? Wem gehört der Spessart?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Bayerns Wirtschaftsminister und stellvertretendem Ministerpräsidenten, Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Richard Mergner, Vorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern. 20.15 Uhr live im BR Fernsehen oder im Stream bei br24: "Streit um das Biosphärenreservat - Wem gehört der Spessart?"

Diskutieren Sie mit!

