Festkleben fürs Klima - Aktivisten bei Blackrock in München

Über 20 Aktivistinnen und Aktivisten von Scientist Rebellion und Debt for Climate haben heute Mittag vor und in dem Gebäude des Investmentgesellschaft Blackrock in München protestiert, sich teils festgeklebt und den Haupteingang blockiert. Die Demonstranten forderten unter den Überschriften "Climate Justice" und "Unite Against Climate Failure" das Ende der Investitionen in fossile Brennstoffe und machten auf den Klimawandel aufmerksam.

Mit Kleber, Kunstöl und Forderungspapieren

Etwa 16 Aktivisten und Aktivistinnen drangen dabei in das Gebäude ein, zwölf klebten sich im Firmengebäude fest, eine weitere Demonstrantin an der Außenwand beim Haupteingang. Die Protestgruppe verteilte braunes Kunstöl aus Zuckermasse im Eingangsbereich und fixierte damit ihre Forderungspapiere zu wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel. Außerdem verstreuten die Aktivisten vor der Eingangstür Kohlestücke. "Ich habe keine Ahnung, was ich noch tun soll, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Ich habe Angst vor der Zukunft", rief ein Aktivist.

Forderungen an die Politik

Die Protestgruppe fordert die Bundesregierung auf, ihr Versagen beim Klimaschutz einzugestehen und sofortige Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Die Politik müsse anerkennen, dass das 1,5-Grad-Celsius-Ziel nicht mehr haltbar sei. Des Weiteren solle sich die Regierung für eine Streichung aller Schulden des Globalen Südens einsetzen. "Die dritte Forderung ist die Dekarbonisierung des Verkehrssektors. Das bedeutet erstmal Sicherheitsmaßnahmen wie ein Tempolimit von 100 km/h und die Wiederaufnahme des 9-Euro-Tickets", sagte Alexander Grevel, Sprecher von Scientist Rebellion.

Blackrock "investiert mehrere Milliarden in fossile Technologien"

Um den Prostest anschaulich darzustellen, habe Scientist Rebellion das Gebäude von Blackrock ausgewählt, denn das Unternehmen "investiert mehrere Milliarden in fossile Technologien, besonders Gas, Kohle und Öl", so Grevel.