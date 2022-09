Klimastreik: Demos in Augsburg, Lindau, Kempten und Sonthofen

Der Weltklimarat hat die Staatengemeinschaft im April erneut zu einem radikalen Wandel ihrer Energiepolitik aufgerufen. Nun treffen sich in vielen Orten in Schwaben Menschen, um am weltweiten Klimastreik teilzunehmen. In Augsburg, der drittgrößten bayerischen Stadt, kommen Mitglieder und Unterstützer von "Fridays for Future" (FFF) zusammen, um für Klimagerechtigkeit zu demonstrieren.

Klimaziele der Politik reichen FFF nicht aus

In ihrem Aufruf kritisieren sie die Politik der Bundesregierung, denn Deutschland verfehlte schon 2021 das gesteckte Klimaziel, hat sogar 4,5 Prozent mehr Treibhausgase ausgestoßen als im Vorjahr. "Fridays for Future" zufolge reichten damit die Bemühungen nicht aus, um das 1,5 Grad-Ziel noch zu erreichen. Zu diesem Ziel hatten sich die Staaten in ihrem Pariser Klimaschutzabkommen bekannt. Die Organisatoren betonen, dass es um ein Vielfaches teurer sei, für die Folgen versäumten Klimaschutzes zu bezahlen, als rechtzeitig effektive Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen.

Schäden und Tote durch Unwetter

Schon jetzt könne man sehen, dass Überflutungen und Stürme auch in Deutschland große Schäden anrichteten und Menschenleben kosteten, so "Fridays for Future" in einer Mitteilung. Zu der Kundgebung auf dem Königsplatz waren 700 Demonstranten angemeldet.

250 Menschen demonstrierten in Kempten