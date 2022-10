Jugendwort "Smash": Klingt wie schlagen, heißt aber schmusen

Immer aufs Neue das alte Spiel: Das Jugendwort des Jahres ist da, und im Netz schlägt die Stunde der Erwachsenen, in deren ereignislose Tage die Jugendwort-Wahl ja ohnehin deutlich mehr Freude zu bringen scheint als ins pralle Leben der Jugendlichen selbst.

"Nie gehört", schreiben die Erwachsenen dann auf Twitter (oder gar: Facebook), "das sagt doch keiner". Oder aber sie ziehen mit rostigen Mittvierziger-Bewegungen aus ihren CD-Ständern und Bücherregalen Belege hervor, dass es dieses eine, extrajugendliche Wort doch schon bei den Gebrüdern Grimm gab, in der Bibel oder in den 1990ern – was aus Sicht der Jugend ohnehin ein- und dasselbe ist.

Auch Papa hatte eine Spielkonsole

Nun ist also 2022 und das Jugendwort lautet "Smash". Jaja, sagt Papa, "Super Smash Brothers", so nannte Nintendo doch ab 1999 seine All Star Games mit Super Mario UND Pikachu UND PacMan.

Jaja, Smash, sagt auch Mama, so hieß doch das Offspring-Album von 1994. Wo "Self Esteem" drauf war, echter Smash Hit.