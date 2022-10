Kleiner Teil einer Sonnenfinsternis am Dienstag zu sehen

Am Dienstag, den 25. Oktober 2022, sollten Sie eine längere Mittagspause einplanen - sofern das Wetter mitspielt und die Sonne sich zeigt: Der Neumond schiebt sich ein kleines Stück vor die Sonnenscheibe und verdeckt sie - es gibt eine partielle Sonnenfinsternis. Allerdings ist diese Teilfinsternis in Bayern leider sehr klein: Von München aus gesehen wird nur etwa ein Viertel der Sonnenscheibe von der Mondscheibe bedeckt. Je nordöstlicher Sie sich befinden, umso größer ist die Sonnenfinsternis. In Sibirien schiebt sich der Mond über 82 Prozent der Sonnenscheibe.

Auch eine partielle Sonnenfinsternis ist ein sehr seltenes Ereignis

Auch wenn sie bei uns in Bayern eher klein ist: Schauen Sie sich die SoFi dennoch an, denn auch eine Teilfinsternis ist selten. Die nächste findet bei uns erst 2025 statt - und wird genauso klein sein wie diese. Erst die Sonnenfinsternis am 12. August 2026 wird wieder richtig spektakulär. Die nächste totale Sonnenfinsternis bei uns gibt es erst wieder 2081, am Bodensee.

Außerdem ist auch eine kleine Teilfinsternis spannend: Sonnenfinsternisse sind eine seltene Gelegenheit, die Bewegung des Mondes um die Erde mit eigenen Augen zu sehen: Zwei Stunden lang können Sie verfolgen, wie er zwischen Erde und Sonne hindurch wandert.