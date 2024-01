Fern sehen am Arbeitsplatz: Der BR und sein Sender Wendelstein

Arbeit mit Stolz, Spaß und Skiern

Jürgen Schütz arbeitet seit mehr als 20 Jahren am Sender Wendelstein. "Ich habe mich beworben, hatte Glück und bin gleich auf die Station geschickt worden", erzählt er. "Und die Arbeit macht mir Spaß wie am ersten Tag." In der freien Zeit dreht er mit seinem Team Runden auf dem Gipfel oder schickt es in schneereichen Wintern zum Skifahren - "aber nicht zu wild, ich brauch’ sie ja wieder gesund". Die schönsten Momente, sagt er, sind die, wenn keine Gäste mehr da sind und keine Touristen. Die Stille. Und dann ein schöner Sonnenuntergang.

"Uns erfüllt es mit Stolz, dass wir hier oben arbeiten können und die Sendeanlagen betreuen. Und solange die Anlagen laufen, feiern wir den 75. Geburtstag des BR auch ein bisschen mit. Indirekt halt." Aus der Zentrale in der Ferne.