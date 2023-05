Ferienstart: Einige Verletzte und lange Staus wegen Autounfällen

Ein Unfall hat sich am Freitagmittag auf der A9 bei Lenting in Fahrtrichtung München ereignet: Dort kollidierten zwei Autos, vier Menschen wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Für die Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Richtung Süden eine Stunde komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von zehn Kilometern Länge. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 120.000 Euro.

Vier Auffahrunfälle auf der A96

Gleich mehrere Unfälle ereigneten sich am Freitagnachmittag auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau. Kurz nach der Anschlussstelle Inning am Ammersee ereignete sich wegen stockenden Verkehrs ein Auffahrunfall, bei dem ein 39-Jähriger leicht verletzt wurde. Kurz danach kam es im Rückstau zu einem weiteren Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Beide Fahrstreifen mussten für die Bergung gesperrt werden, der Verkehr wurde auf dem Seitenstreifen vorbeigeleitet.

Am späten Nachmittag fuhr ein 19-Jähriger im Rückstau auf das Fahrzeug vor ihm auf. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann im Stop-und-go-Verkehr von der Bremse abgerutscht. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Schließlich stießen kurz nach 18.00 Uhr vor der Ausfahrt Inning zwei weitere Autos zusammen. Auch dabei blieb es laut Polizei bei geringem Schaden, die Beteiligten wurden nicht verletzt. Die Gesamtsumme der bei allen vier Unfällen entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf knapp unter 25.000 Euro.

Staus auch auf anderen Autobahnen

Auch ohne Unfälle staute sich am ersten Tag der bayerischen Pfingstferien der Verkehr auf den Autobahnen auf bis zu zwölf Kilometern, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Betroffen waren vor allem die A8 sowie die A93. Insbesondere an der Grenze zu Österreich mussten die Menschen Geduld aufbringen. Auf der Inntal Autobahn war erneut eine Blockabfertigung für Lastwagen eingerichtet.