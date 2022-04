FC Augsburg-Profis pflanzen ersten Bäume für den "FCA-Wald"

Am Mittwochnachmittag (13.04.22) haben vier Fußballprofis des FC Augsburg zusammen mit Fans die ersten Bäume für den "FCA-Wald" auf einer weitläufigen Wiesenfläche unweit der WWK-Arena gepflanzt.

Spaten statt Fußballschuhe

Die Spieler Arne Maier, Jeffrey Gouweleeuw, Fredrik Jensen und Ruben Vargas sowie Trainer Markus Weinzierl griffen zu den Spaten und gruben gemeinsam mit Kindern Löcher in die Wiese, um dort Flatterulmen einzusetzen.

"Ich finde es gut, dass der FCA sich auch außerhalb des Fußballs für solche Sachen einsetzt. Wir Spieler haben selber 100 Bäume beigesteuert." Arne Maier, Mittelfeld-Spieler

Nicht jeder Verein habe einen eigenen Wald, das sei etwas Besonderes. "Wir Spieler können sagen, wenn wir hier vorbeifahren: Wir haben damals mal ein paar Bäume gepflanzt". Selbst seine Oma habe Bäume im FCA-Wald gekauft, sagt Maier.

Verschiedene Baum-Arten im FCA-Wald

In Kooperation mit der Stadt Augsburg sollen im FCA-Wald verschiedene Baumarten gepflanzt werden, unter anderem Stieleichen, Feldahorn und Vogelkirschen. So soll ein klimaresilienter Mischwald entstehen, der zugleich der Naherholung dient. "Wir wollen einen Wald haben, der hoffentlich lange bestehen kann. Es ist ja nicht einfach, die richtigen Bäume zu finden, die dem Klimawandel standhalten können", sagt Augsburgs OB Eva Weber (CSU).

Stadt Augsburg verwaltet größte Waldfläche Bayerns

Das Thema Wald spiele für Augsburg eine wichtige Rolle, denn die Stadt verwalte die größte Waldfläche in Bayern und die zweitgrößte in Deutschland. "Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind die Schlagworte unserer Zeit", sagt Weber. "Jede und jeder von uns kann etwas dafür tun. Und wenn ein Profi-Fußballverein sagt, für uns ist das auch wichtig und wir wollen ein Zeichen setzen und möchten gemeinsam mit den Fans ein Projekt umsetzen, dann zeigt das eben, was man machen kann." Der FCA übernehme Verantwortung und sei ein wichtiger Botschafter.

FCA sieht gesellschaftliche Verantwortung

Als solchen sieht auch FCA-Geschäftsführer Michael Ströll den Verein: "Wir möchten als FCA nicht nur als Fußballverein wahrgenommen werden, sondern wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung." Darum habe der FCA eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, der Wald sei darin das Leuchtturmprojekt. "Wir wollen ein klares Zeichen für den Klimaschutz setzen", sagt Ströll.

20.000 Bäume im FCA-Wald

In den kommenden vier Jahren sollen insgesamt 20.000 Bäume für den "FCA-Wald" gepflanzt werden. Das Grundstück zwischen Wertach und Singold gehört der Stadt Augsburg, die Augsburger Forstverwaltung wird die Bewirtschaftung des Waldes übernehmen.