Faschingsauftakt: Vereine starten in die neue Saison

An diesem Wochenende beginnt die neue Faschingssaison. Traditionell ist am 11.11. der Auftakt für die närrische Zeit. Zum Beispiel in der Hochburg Dietfurt im Landkreis Neumarkt, wo alljährlich der Chinesenfasching gefeiert wird. Hier übernimmt das Kaiserpaar DaKaRe und DieMucki die Herrschaft über die Stadt.

Eröffnungszeremonie in Dietfurt mit Kaiserpaar

Am Samstagabend treffen sich alle Maschkerer an der Scheippl-Bruck und ziehen mit Kaiserpaar, Gefolge, Garden und Musik um 18.50 Uhr Richtung Rathaus. Ab 19 Uhr findet die Eröffnungszeremonie mit Vorstellung der Garde statt. Auch das diesjährige Motto wird dann bekannt gegeben. Abseits der Hochburgen sind ebenfalls zahlreiche Veranstaltungen.

Inthronisation der Prinzenpaare

In der Regentalhalle Nittenau im Kreis Schwandorf ist am Samstagabend (20 Uhr) der Inthronisationsball der FG Allotria. Alle Garden der Faschingsgesellschaft treten auf, eine Band spielt und das neue Prinzenpaar wird verkündet.

Die FG Lari-Fari Diesenbach im Landkreis Regensburg proklamiert ihre neuen Prinzenpaare am Samstagvormittag ab 10.30 Uhr in der Jahnhalle Regenstauf. Der Eintritt ist frei. Der "Inthroball" am Samstagabend ist schon ausverkauft.

Die FG Lindania Schwandorf startet am Samstagnachmittag um 15.15 Uhr in der Fischerhütte in den Fasching, sie feiert in dieser Saison 70-jähriges Gründungsjubiläum.

Rathaussturm und Ball in Regensburg

In Regensburg stürmen Prinzenpaare und Garden am Samstag um 11.11 Uhr das Rathaus. Wer will, kann es im Historischen Reichssaal miterleben. Mit dabei sind die Narragonia, die in dieser Saison den Ostbayerischen Faschingszug in Regensburg organisiert, und die Lusticania. Die feiert am Samstag in einer Woche (18.11.) auch noch ihren Inthronisationsball im Kolpinghaus.

In Amberg empfängt Oberbürgermeister Michael Cerny die Narren im kleinen Rathaussaal. Ebenfalls um 11.11 Uhr am Samstag präsentiert die Narrhalla Weiden ihr Prinzenpaar und ein Kinderprinzenpaar auf der Treppe vor dem Alten Rathaus.

In Eschenbach im Kreis Neustadt an der Waldnaab sind am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz die Narren los, wenn die Eschenbacher Faschingsgesellschaft ihr neues Prinzenpaar vorstellt und die Garden auf dem Marktplatz vor dem Rathaus tanzen.

Schlüsselübergabe an die Narren

Der Bogener Narrentisch im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen stellt seine neuen Prinzenpaare am Samstag um 11.11 Uhr vor dem Rathaus vor. Die alten Prinzenpaare danken ab und die neuen Hoheiten werden in Amt und Würden gesetzt. Die Garden treten auf, dann übergibt Bürgermeisterin Andrea Probst den Rathausschlüssel an die Prinzenpaare.

Auch die Narhalla Vilsbiburg im Kreis Landshut feiert am Samstag den Faschingsauftakt am Rathaus. Pünktlich um 11.11 Uhr wird eines der bestgehüteten Geheimnisse Vilsbiburgs gelüftet: Die neuen Regentschaften werden vor dem Rathaus am Stadtplatz vorfahren, wo bereits der Hofstaat mit Prinzengarde, Elferrat, Hofnarren und Präsidium parat steht. Auch zahlreiche Schaulustige verfolgen immer das Spektakel vor dem Rathaus mit großer Spannung. Das Prinzenpaar stellt sich dann der Öffentlichkeit vor und erhält den Stadtschlüssel von Bürgermeisterin Sibylle Entwistle ausgehändigt.

Pünktlich zum Beginn der fünften Jahreszeit klopfen bei Oberbürgermeister Alexander Putz in Landshut erneut zwei Gäste an die Tür, die zwar sehr fröhlich und freundlich sind, aber nichts Geringeres im Schilde führen als dem Hausherrn den Rathausschlüssel abzujagen. Nach dem erfolgreichen Rathaussturm haben die Narren alle nötigen Befugnisse, um richtig ausgelassen zu feiern.