Der Fasching lebt: Ansturm auf Kindergarden

Einmarsch der Tanzgarden beim Kinderfasching in Nittenau: Die Tänzerinnen kommen kaum durch, so voll ist der Saal im Wirtshaus. Der Fasching lebt. Das gilt auch für die Tanzgruppen der Allotria. Drei Jahre lang konnten sie nicht auftreten, doch alle Garden gibt es noch: Die Prinzengarde mit den Erwachsenen, die Jugendgarde und die Kindergarde. Fast alle Tänzerinnen sind auch in der Coronazeit dabei geblieben, allenfalls Abitur oder Studium waren ein Grund, aufzuhören oder zu pausieren.

Neue Bambinigarde

Seit dieser Saison gibt es sogar eine neue Bambinigarde. "Die haben wir nach Corona erst ins Leben gerufen, einfach damit die Kinder rauskommen", erklärt Katrin Nerl, Präsidentin der Allotria Nittenau. "Es war uns wichtig, auch ein Angebot für die ganz Kleinen zu machen."

Großer Ansturm im Kinderbereich

Die Nachfrage ist groß: Rund 15 Mädchen sind bereits in der neuen Bambinigarde. Und auch die Kindergarde verzeichnet einen wahren Ansturm. "Wir haben echt großen Zuwachs bekommen bei den Kindern, viele Anfragen", berichtet Trainerin Felicitas, die selbst in der Prinzengarde tanzt.

"Die Kinder wollen wieder raus", sagt die 16-Jährige. "Ich weiß es ja selber von mir: Du siehst das als kleines Kind, und dann willst du auch tanzen. Ich glaube, von ganz vielen Mädchen ist es der Traum, einmal Faschingsprinzessin zu sein oder in so einem glitzernden Kostüm zu tanzen."

Landesverband beobachtet große Nachfrage

Dass derzeit viele Kinder neu in die Vereine kommen, bestätigt Arthur Troidl, Präsident des Landesverbands Ostbayerischer Faschingsgesellschaften. "Verblüffend ist, dass im Kinderbereich ein massiver Zulauf an Kindergardemädchen gewesen ist in den Gesellschaften", berichtet Troidl dem BR.

Das habe sich in der Coronazeit wohl aufgestaut, "und jetzt kommen die natürlich massiv in die Gesellschaften und fragen da an, ob sie tanzen können, ob ein Platz frei ist", so Troidl. "Im Kinderbereich kann ich mir das nur so erklären: Eben durch die Pause wollten sicherlich Mädchen zu der Kindergarde dazugehen, weil sie begeistert sind vom Gardegewand und weil sie da auftreten können."

"Tolle Entwicklung"

Eine tolle Entwicklung sei das, freut sich Troidl. "Weil die ja dann auch wieder aufrücken in die Prinzengarden und die dann wieder aufgefüllt werden." Beim Ostbayerischen Kindergardetreffen in Nabburg sei die Halle Mitte Januar aus allen Nähten geplatzt. 1000 Kinder wurden erwartet, 1500 waren schließlich dabei, so Troidl.