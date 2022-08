Fahndungserfolg: Verletzter Unfallfahrer festgenommen

Der nach einem Autounfall in Huisheim (Lkr. Donau-Ries) geflüchtete Fahrer eines SUV ist von der Polizei in Wemding gefasst worden. Der 43-jährige Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland wird laut Polizei mit zwei Haftbefehlen gesucht. Einmal geht es dabei um die Vollstreckung einer Untersuchungshaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einmal um das Bezahlen einer Strafe.

Polizei sucht in Hotels und Pensionen

Laut einem Sprecher der Polizei in Donauwörth hatten die Beamten sämtliche Hotels und Pensionen in der Gegend kontaktiert und sind am Vormittag schließlich in Wemding fündig geworden. Dort habe der Gesuchte mit gebrochenem Arm, Rippenbrüchen und Bauchverletzungen auf seinem Zimmer gelegen. Der Unfallfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Frontalzusammenstoß mit einem Baum - verletzt ins Hotel

Montagnacht um kurz vor 1 Uhr war der Mann mit seinem Leasing-Auto von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum im Straßengraben geprallt. Weil der SUV selbstständig einen Notruf per e-Call absetzte, waren kurz danach die Einsatzkräfte vor Ort. "Das haben wir auch nicht häufig, dass wir an ein Wrack kommen, das komplett leer und blutverschmiert ist“, sagte der Polizeisprecher BR24. Die Hunde der Polizei hätten vor Ort zwar eine Fährte gewittert, die aber nach ein paar Metern plötzlich geendet habe. Nun wisse man, der Fahrer hat sich offenbar von einem Freund abholen und in das Hotel bringen lassen.

Flüchtiger ohne Führerschein per Haftbefehl gesucht

Laut Polizei hat der 43-Jährige gleich mehrere Gründe gehabt, verletzt vom Unfallort zu flüchten: Neben den Haftbefehlen habe der Mann unter starkem Medikamenteneinfluss gestanden, keine Fahrerlaubnis besessen und das 60.000 Euro teure Leasingfahrzeug zu Schrott gefahren.