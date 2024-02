Geflüchtete aus der Ukraine: So ist die Lage in Bayern

Vor fast genau zwei Jahren überfiel Russland die Ukraine, bis heute herrscht Krieg mitten in Europa. Der 24. Februar 2022 war der Beginn einer großen Fluchtwelle: Viele Ukrainerinnen und Ukrainer verließen ihr Heimatland und suchten Schutz, auch in Bayern. Aktuell leben im Freistaat rund 160.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Das teilt das bayerische Innenministerium auf BR24-Anfrage mit und verweist auf Zahlen aus dem Ausländerzentralregister (Stand: 11.02.24).

Knapp ein Drittel der Geflüchteten aus der Ukraine in Bayern sind demnach Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 17 Jahren – insgesamt rund 50.000. Viele von ihnen besuchen im Freistaat Kitas oder gehen in die Schule. Laut dem Innenministerium halten sich in Bayern deutlich mehr Ukrainerinnen auf als Ukrainer: Von den insgesamt 160.000 Kriegsflüchtlingen sind 61 Prozent weiblich, 39 Prozent sind männlich.

Nur ein Drittel ukrainischer Geflüchteter lebt in staatlichen Unterkünften

Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer aus Bayern in der Zwischenzeit wieder zurück in ihr Heimatland sind, erfasst das Ministerium nach eigenen Angaben nicht. Bekannt ist dagegen, wie viele ukrainische Kriegsflüchtlinge in staatlichen Unterkünften untergebracht sind – knapp 49.000.

Das bedeutet: Zwei Drittel der ukrainischen Kriegsflüchtlinge im Freistaat haben anderweitig eine Bleibe gefunden. Das Innenministerium geht laut einer Sprecherin davon aus, dass sie "privat, beispielsweise bei Freunden, Verwandten, oder Gastfamilien untergekommen sind oder eigenständig eine Unterkunft angemietet haben". Eine statistische Erhebung dieser privat untergekommenen Personen mit Ukraine-Bezug erfolge durch das Ministerium nicht.

Knapp 40.000 arbeiten – deutlich mehr erhalten Bürgergeld

Interessant ist auch die Frage, wie viele der ukrainischen Geflüchteten in Bayern arbeiten. Das Innenministerium verweist hier auf eine Hochrechnung der Bundesagentur für Arbeit aus dem November 2023. Demnach waren zu diesem Zeitpunkt in Bayern 38.300 ukrainische Staatsangehörige beschäftigt. Davon hatten 31.100 einen sozialversicherungspflichtigen Job. 7.200 waren ausschließlich geringfügig beschäftigt.

Laut Bundesagentur für Arbeit waren im vergangenen November bundesweit nur 21 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer im erwerbsfähigen Alter beschäftigt. In Bayern waren es im Dezember 18 Prozent. Konkret geht es um Menschen zwischen 15 und 65 Jahren. Allerdings: Viele Geflüchtete im arbeitsfähigen Alter besuchen zunächst Integrations- oder Sprachkurse, andere betreuen kleine Kinder. Seit Anfang des Jahres versucht die Bundesregierung, mit einem "Job-Turbo" ukrainische Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Klar ist: Die Mehrzahl der ukrainischen Geflüchteten in Bayern lebt von Bürgergeld. Demnach beziehen aktuell in Bayern rund 90.700 ukrainische Staatsangehörige im Freistaat Bürgergeld, zwei Drittel davon sind "erwerbsfähige Leistungsberechtigte". Das Innenministerium weist darauf hin, dass nicht alle davon Kriegsflüchtlinge sein müssen – die Statistik beziehe sich auf die Staatsangehörigkeit, nicht auf den aufenthaltsrechtlichen Status.

Deutschland: rund 1,1 Millionen ukrainische Geflüchtete

Bundesweit ging die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zuletzt auf hohem Niveau leicht zurück. Bis Mitte Februar waren in ganz Deutschland im Ausländerzentralregister rund 1,1 Millionen ukrainische Geflüchtete registriert. Das waren etwa 80.000 weniger als ein Jahr zuvor. Rund die Hälfte der Geflüchteten lebt demnach in Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Baden-Württemberg. Knapp 350.000 sind minderjährig.

Rund 321.000 ukrainische Geflüchtete, die nach dem Kriegsbeginn nach Deutschland gekommen sind, leben zwei Jahre später nicht mehr hier. Wie viele davon in die Ukraine zurückgekehrt sind und wie viele nun in einem anderen Land leben, wird statistisch allerdings auch bundesweit nicht erfasst.

Mit Informationen von AFP