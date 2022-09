Exhibitionist entblößt sich vor Mädchen in Nürnberg

Ein Exhibitionist hat sich am Samstagabend in Nürnberg vor einem Mädchen entblößt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Mädchen gegen 18.55 Uhr im Nürnberger Stadtteil Hasenbuck unterwegs.

Exhibitionist verfolgte Mädchen in der Tiroler Straße

In der Tiroler Straße kam dem Mädchen den Angaben zufolge ein bislang unbekannter Mann zu Fuß entgegen. Dieser soll zunächst in eine Einfahrt eingebogen sein und sich dann entblößt haben, als das Mädchen die Einfahrt passierte. Nachdem der Mann das Mädchen noch ein Stück verfolgte, flüchtete er.

Täter soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa 25 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, schlanke Statur, kurze, schwarze Haare, Vollbart. Er trug eine lange, bordeauxrote Hose sowie ein schwarzes, langärmeliges Oberteil und eine neonorange Tasche. Wer Angaben zum Täter oder zur Tat machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0911/21123333 mit der Kriminalpolizei in Nürnberg in Verbindung setzen.