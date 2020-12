Exhibitionist belästigt etliche Frauen im Raum Landsberg

Neun Anzeigen sind bei der Polizei bereits eingengangen: seit Wochen werden Frauen im Landkreis Landsberg immer wieder belästigt. Jetzt intensiviert die Polizei ihre Suche nach einem Exhibitionisten im Landkreis Landsberg. Der jüngste Fall ereignete sich in Kaufering.

Vermutlich jedes Mal derselbe Täter

Am vergangenen Wochenende hat sich der Unbekannte gegen Mitternacht auf die Terrasse eines Anwesens in Kaufering geschlichen und sich vor einer Frau entblößt. Das Opfer erstattete daraufhin am Montag Anzeige.

Seit November treibt der Gesuchte im Stadtgebiet von Landsberg und im Landkreis sein Unwesen. Wie im jüngsten Fall betritt er dabei Grundstücke und macht seine Opfer durch Klopfen an Fenster und Türen auf sich aufmerksam. Inzwischen haben neun Frauen zwischen 15 und 63 Jahren Anzeige erstattet.

Exhibitionist immer in Malerhose unterwegs

Die Schätzungen für das Alter des Täters variieren zwischen 18 und 40 Jahren. Er soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein, schlank, hellhäutig, braune Augen und kurze Haare haben. Auffallend ist laut Polizei die detaillierte Beschreibung der Kleidung des Mannes bei der Tatausführung: Er trug immer eine graue Arbeits- oder Malerhose mit einem weißen Fleck auf dem Hosenbein, einen dunklen Pullover, ein dunkelfarbiges Cap und eine Einweg-Mund-Nasenschutzmaske.

Die zuständige Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet jetzt Zeugen und mögliche Opfer eindringlich darum, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden.