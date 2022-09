Finanzminister Lindner stellt Gasumlage infrage

Zweifel an Instrument auch von Grünen und SPD

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bekräftigte dem Bericht zufolge seine Bedenken. Nach Informationen der "BamS" verschickte er am Mittwoch zwar einen ersten Gesetzesentwurf zur Gasumlage an alle Kabinettsmitglieder, sein Ministerium stellte ihn im dazugehörigen Anschreiben aber direkt "unter dem Vorbehalt der finanzverfassungsrechtlichen Prüfung" durch das Finanzministerium und verwies auf mögliche Alternativen - das wären entweder direkte Staatshilfen an die Not leidenden Gasversorger oder eine Übernahme der Zusatzkosten der Gasimporteure aus Haushaltsmitteln, und zwar in "einer Größenordnung im mittleren zweistelligen Milliardenbereich".

Mit der Gasumlage, die ab Oktober erhoben werden soll, sollen Importeure, die wegen ausgefallener russischer Lieferungen anderswo teuer einkaufen müssen, diese Mehrkosten weiterreichen können. Nach den Plänen zur Verstaatlichung des Erdgas-Versorgers Uniper, die vor wenigen Tagen angekündigt wurden, stellte auch SPD-Chef Lars Klingbeil die Gasumlage in Frage.

Mit Material von AFP, dpa und Reuters