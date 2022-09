Erlangen: Exhibitionist entblößt sich vor Kindern

Ein Exhibitionist hat sich am Freitagnachmittag in Erlangen vor Kindern entblößt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hielten sich zwei Kindern gegen 17.00 Uhr auf dem Wasserspielplatz in der Spardorfer Straße im Erlanger Norden auf.

Exhibitionist beobachtete Kinder am Erlanger Spielplatz

Dabei beobachteten die beiden einen Mann, der halb verdeckt hinter einem Gebüsch stand. Der Unbekannte soll seine Hose geöffnet haben und "manipulierte an seinem Glied", berichtet die Polizei. Die Kinder verließen daraufhin den Spielplatz – ebenso der Exhibitionist. Die von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Täter soll 1,70 Meter groß und circa 30-40 Jahre alt sein

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 30-40 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, leicht gebräunter Teint, schwarze, kurze Haare. Er trug eine hellgrüne Sportjacke mit schwarzen Ärmeln und eine lange, dunkle Sporthose. Wer Angaben zum Täter oder zur Tat machen kann soll sich unter der Telefonnummer 0911/21123333 mit der Kriminalpolizei in Erlangen in Verbindung setzen.