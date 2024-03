Ex-Brigadegeneral: "Keine militärische Lösung" im Ukraine-Krieg

Stammgast Klaus Bogenberger wies darauf hin, dass eine Mehrheit der Deutschen nicht wolle, dass die Bundesregierung Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. So sind laut ARD Deutschlandtrend 61 Prozent der Bevölkerung gegen eine Lieferung. Bogenberger unterstellte Scholz in seinem kategorischen Nein zu Taurus-Lieferungen auch wahltaktische Überlegungen. Schließlich handle es sich um "eine der wenigen Fragen, in denen er die Mehrheit hinter sich hat."

Erich Vad über Waffenlieferungen an Ukraine: "Mehr ist nicht drin!"

Erich Vad zufolge müsse die Ukraine weiter militärisch unterstützt werden – mit "Artilleriemunition vor allen Dingen, Flugabwehr". Wenn es nach ihm ginge, solle das geliefert werden, was die Ukraine brauche, "um letztlich diese lange Frontlinie zu halten." Er fügte hinzu: "Mehr ist nicht drin!" Letztlich gehe es, das entspreche auch der aktuellen amerikanischen Strategie, "nur noch um das Halten" der aktuellen Gebiete. Eine Gegenoffensive im Herbst 2022 hatte dafür gesorgt, dass die Ukraine Teile des Landes zurückgewinnen konnte. Eine erneute Gegenoffensive vergangenes Jahr brachte hingegen kaum Gebietsgewinne.

Kritik übte der Ex-Brigadegeneral an Ukrainern, die sich dem Wehrdienst entziehen: "Es haben sich 600.000 wehrfähige Ukrainer abgesetzt, 200.000 leben in Deutschland", erklärte Vad. Er nannte das "eine Kriegsdienstverweigerung light."