Parkverbote wegen Radrennen: Polizei will rigoros abschleppen

Wegen der European Championships kommt es am Wochenende zu erhöhten Verkehrsbehinderungen im Süden und Westen Oberbayerns sowie in und um München. Außerdem werden falsch geparkte Autos abgeschleppt. Das teilte die Münchener Polizei am Samstag mit. Grund sind Wettkampf-Austragungen, die am Samstag und am Sonntag stattfinden: Ein Triathlon zwischen Dachau und dem Olympiapark sowie zwei Straßen-Radrennen ausgehend von Murnau und von Landsberg, die beide am Münchner Odeonsplatz enden.

Zuschauer erwünscht, Autos nicht

Insbesondere auf den Radrennstrecken sind deshalb großflächige Haltverbote für Autos eingerichtet worden. Die Stadt München sowie die Polizei München weisen darauf hin, dass alle Autos, die entlang der Radrennstrecke parken, abgeschleppt werden – das betrifft auch Anwohner. Anders als Autos sind Zuschauende an den Rennstrecken ausdrücklich erwünscht. Und: Das Zuschauen kostet nichts.

Wer an den Wettkampftagen auf das Auto angewiesen ist, wird gebeten, auf Parkflächen außerhalb des Veranstaltungsbereichs auszuweichen. Informationen zu den Sperrungen gibt es im Internet auf der offiziellen Seite der European Championships unter munich2022.com.

Die European Championships werden noch bis zum 21. August in München ausgetragen und vereinen neun Europameisterschaften unter einem Dach. Sie sind die größte Multisportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen von 1972. Über 1.000 Polizisten werden am Wochenende im Einsatz sein.