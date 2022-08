European Championships: Spannende Wettbewerbe, teilweise gratis

Es gibt noch Tickets für die European Championships, teilweise schon für zehn oder 20 Euro. Einige Wettbewerbe können die Zuschauerinnen und Zuschauer sogar ganz kostenlos verfolgen – auch an diesem langen Wochenende.

Freier Eintritt beim Triathlon

Die Triathleten zum Beispiel kann man bei freiem Eintritt beim Schwimmen, Radeln und Laufen beobachten und anfeuern: im und um den Münchner Olympiapark, aber auch im Karlsfelder See im Landkreis Dachau. Dort schwimmen am Sonntag die Sportlerinnen und Sportler der Altersklassen, ehe sie mit dem Rad nach München fahren.

Zaungäste bei den Wettkämpfe ausdrücklich erwünscht

Während die Karten für die Bahnrad-Veranstaltungen praktisch ausverkauft sind, braucht es gar keine Tickets, um beim Straßenradsport ab Murnau am Sonntag oder bei den BMX-Wettkämpfen am Freitag und Samstag in München dabei zu sein. Dabei wird auch die Innenstadt einbezogen.

Der Odeonsplatz In München ist Start und Ziel beim Marathon am Montag. Zaungäste sind auch hier ausdrücklich erwünscht, wenn die Läuferinnen und Läufer die Route durch die Innenstadt viermal zurücklegen. Ohne Ticket kann man am Freitag auch am Königsplatz beim Klettern und ab Montag teilweise beim Beachvolleyball zuschauen.

European Championships im Fernsehen, Radio und in Livestreams

Immer eine Option ist ein Zuschauerplatz daheim "in der ersten Reihe": Die ARD berichtet unter Federführung des Bayerischen Rundfunks täglich im Ersten. Im Internet wird auf bis zu sechs parallelen Livestreams gesendet, und im Radio kann man ebenfalls regelmäßig live dabei sein.

Kunst, Kultur und Kulinarik

Die Wettkämpfe bei den European Championships dauern bis 21. August. Während der ganzen Zeit wird das Sport-Event vom Festival "The Roofs" begleitet, für das man ebenfalls keine Eintrittskarten braucht. In verschiedenen Erlebniswelten im und am Olympiapark, aber auch am Königsplatz und an der Ruderregatta-Anlage in Oberschleißheim wird ein umfangreiches Programm mit Kunst, Kultur, Mitmachangeboten und Kulinarik geboten. Im "Central Roof" im Olympiapark kommt die Live-Musik am langen Wochenende etwa vom niederbayerischen Shooting-Star Luna, vom Polizeiorchester Bayern und von den Regensburger Domspatzen.