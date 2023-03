Erstklässler ohne Lehrerin: Lehrermangel in Bayern  

Einige Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Aßling im Landkreis Ebersberg starten mit einem mulmigen Gefühl in die Osterferien. Denn noch ist unklar, wie es direkt nach den Ferien in gut zwei Wochen mit der Klasse weitergeht. Die Klassenleitung geht in Mutterschutz - und bislang ist unklar, ob es eine Vertretung für sie geben wird. Und falls eine kommt, wann es soweit ist. Das bayerische Kultusministerium spricht nach BR-Anfrage von einem Einzelfall. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband will das nicht gelten lassen.

Fleischmann: "Es treten jetzt sehr viele dieser Einzelfälle auf"

Simone Fleischmann ist seit 2015 Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Dass das Kultusministerium von Einzelfällen spricht, kann sie im BR-Interview nicht nachvollziehen. Aktuell würden "sehr viele dieser Einzelfälle" an bayerischen Schulen auftreten. "Wir haben halt einfach zu wenige Lehrerinnen und Lehrer, jetzt gerade im Grundschulbereich". Einen Mangel an Lehrkräften gebe es derzeit aber auch an Mittelschulen und Förderschulen.

Früher habe das zuständige Schulamt, etwa wenn eine Lehrkraft erkrankt war, eine sogenannte Mobile Reserve geschickt, also eine Springer-Lehrerin. "Geschickt wird dann aber keiner, weil in diesem Pool keiner mehr sitzt. Und was mach ich dann?"

Mögliche Folge: Klassen werden zusammengelegt

Eine mögliche Folge wäre, dass eine Lehrerin "hin- und herhüpft" zwischen zwei Klassen, erklärt Simone Fleischmann. Oder eine Schulklasse würde auf zwei bestehende Klassen aufgeteilt. Was sehr viel mehr Schüler pro Lehrkraft bedeutet. Die dritte Möglichkeit wäre, die Schulklasse wieder nach Hause zu schicken - für digitalen Unterricht.

Es gebe Eltern, die mehrere Jobs haben, um sich finanziell über Wasser zu halten. Und diese Eltern bekämen die Sorgen und Probleme der Kinder oft gar nicht mit. Viele Kinder bräuchten Förderunterricht oder Unterstützung in Kleingruppen. "Und nicht 36 Kinder in einer Klasse, weil wir gerade mal wieder die 1 c aufgeteilt haben." Ein Viertel der Kinder in Bayern würden aktuell "nicht einmal die Mindeststandards in Rechnen und Schreiben" beherrschen, warnt Simone Fleischmann.

Kultusministerium sieht Lage entspannter

Aus dem Kultusministerium heißt es auf BR-Nachfrage, dass es sich im Beispiel wie Aßling um einen Einzelfall handle. Dass immer wieder einmal Stunden ausfallen würden, sei insbesondere in Zeiten von Krankheitswellen ganz normal, so ein Sprecher. Das dramatische Bild, das Lehrerverbände zeichnen, könne er nicht bestätigen.

Auf den drohenden Lehrermangel habe der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband schon seit Jahren hingewiesen, so Fleischmann. Passiert sei von Seiten der Politik nichts. Auch in Bayern stünden immer häufiger Quereinsteiger vor der Klasse, die nicht auf Lehramt studiert hätten. "In Berlin haben wir da ein schauriges Vorbild", so Fleischmann im BR-Interview. Dort gebe es Grundschulen, an denen bereits über die Hälfte des Personals "keine Lehrer" mehr seien.

Bericht: Noch 20 Jahre Lehrermangel

Ein Bericht der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) prognostiziert für die nächsten zwei Jahrzehnte einen akuten Lehrermangel, da mehr Lehrkräfte in Rente gehen, als neue Lehramtsstudierende nachkommen.

Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband fordert deshalb eine sofortige Entlastung der arbeitenden Lehrkräfte. Mittel- und langfristig müsse der Beruf wieder attraktiver werden. Dazu zähle auch eine gleichwertige Besoldung aller Lehrer. Außerdem müsse die Lehrerausbildung verändert werden.

Hoffnung an Grund- und Mittelschule Aßling

Den akut vom Lehrermangel betroffenen Grundschülern der Grund- und Mittelschule Aßling im Landkreis Ebersberg hilft das freilich wenig. Viele betroffene Eltern und Schüler hoffen, dass schon bald nach den Osterferien doch ein Lehrer vor der Klasse steht.