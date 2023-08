Erste digitale Baugenehmigung Bayerns in Augsburg

Eine kleine Taste muss Bayerns Bauminister Christian Bernreiter noch drücken, dann ist die erste digitale Baugenehmigung Bayerns verschickt. Das Landratsamt Augsburg ist die erste Behörde in ganz Bayern, die diese Möglichkeit nun bietet. Sie soll zum Beispiel Architekten und Ingenieurbüros helfen, die täglich viele Anträge genehmigen lassen müssen.

Bauantrag kann schon digital eingereicht werden

Für diese größeren Bauträger ist die Arbeit schon seit rund zwei Jahren digitaler geworden. Seitdem kann man Bauanträge nicht mehr nur auf Papier, sondern auch in digitaler Form einreichen. Bayernweit ist das in 50 Städten und Landratsämtern möglich, bei fast 50 weiteren läuft der Probebetrieb. Im Landratsamt Augsburg hilft den Bauträgern dabei ein Online-Assistent. Schritt für Schritt wird man durch das Verfahren geleitet, kann alle Angaben und Unterlagen hochladen und bekommt einen Zugangscode, mit dem man den Bearbeitungsstand abrufen kann.

Auch analoge Anträge sind nach wie vor möglich

Die Baugenehmigung zu diesem digitalen Antrag wird aber in allen bayerischen Landratsämtern und Städten nach wie vor per Post verschickt. Im Landkreis Augsburg ist es nun erstmals in Bayern möglich, auch diese Genehmigung digital zu erhalten. Das Bauministerium weist darauf hin, dass auch ein Bauantrag in analoger Form nach wie vor überall möglich bleibt.