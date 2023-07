Artikel mit Audio-Inhalten

Ein Landwirt aus Unterfranken zeigt, was digital möglich ist

Autonome Mähdrescher, Düngen per Handy: Die Digitalisierung in der Landwirtschaft wird immer wichtiger. Mehrfach für seine Ideen ausgezeichnet wurde ein junger Landwirt aus Unterfranken. Andreas Dörr zeigt auf seinem Hof, was heute schon möglich ist.