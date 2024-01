Erlangen: 4.000 demonstrieren für AfD-Verbot

In Erlangen haben am Freitagnachmittag nach Angaben der Polizei etwa 4.000 Menschen gegen die AfD demonstriert. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Für ein sofortiges Verbot der AfD!". Mit Schildern wie "AfD entlarven" und "Gib Rassismus keine Chance" sendeten die Erlanger auf dem Hugenottenplatz eine klare Botschaft gegen rechts.

Erlangens OB Janik: Zeit, Nein zu sagen

Die Proteste wurden unter anderem vom Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) unterstützt. Er sagte, dieses Zeichen sei aktuell notwendig. "Das Maß ist voll", so der OB. "Wir können das so nicht mehr hinnehmen." Es sei spätestens jetzt an der Zeit, "Nein zu sagen zu den Umtrieben der AfD".

Damit bezog er sich auf die Veröffentlichung des Medienhauses Correctiv. Vor Kurzem veröffentlichte das Journalisten-Netzwerk die Ergebnisse einer Recherche, die belegen, dass sich Politiker von AfD und CDU im vergangenen November in Potsdam mit Rechtsredikalen getroffen haben. Dabei ging es unter anderem um Pläne, Menschen mit Migrationshintergrund massenweise aus Deutschland zu deportieren. Dabei sprach unter anderem der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner.

Zahlreiche Demos gegen AfD in Deutschland

In diesen Tagen finden in zahlreichen deutschen Städten Protestaktionen gegen die AfD statt. Zehntausende Bürgerinnen und Bürger setzen sich für ein Verbot der Partei ein. Nach Erlangen wird morgen unter anderem in Nürnberg demonstriert. Auch dort werden Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Allianz gegen Rechtsextremismus: AfD "rechte Brandstifter"

Die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg begrüßt es einer Mitteilung zufolge, dass sich in der Region Widerstand gegen die AfD regt. "Die Allianz gegen Rechtsextremismus verurteilt das Treffen äußerst rechter Gruppen in Potsdam. (...) Dass es bei diesem Treffen um einen Plan für eine massenhafte 'Deportation' ging, zeigt das wahre demokratie- und menschenfeindliche Gesicht der rechten Brandstifter. Dieses Treffen erinnert mich an die Wannseekonferenz der Nazis", so Stephan Doll, Vorsitzender der Allianz.

Allianz fordert demokratischen Widerstand

Die Demokratie werde tagtäglich von Rechtsextremen angegriffen. Der "massive Rechtsruck" in Bayern, in Deutschland und in Europa wecke Erinnerungen an die Weimarer Republik, so Doll weiter. Das Motto der Stunde sei "Nie wieder ist jetzt". Die Menschen müssten gemeinsam dafür sorgen, dass sich Geschichte nicht wiederholt. "Darum ist es jetzt wichtig, alle politischen, (verfassungs)rechtlichen und kreativen Mittel und Möglichkeiten zu nutzen, um unsere Demokratie gegen die Feinde der Demokratie zu verteidigen und demokratischen Widerstand zu organisieren", wird Stephan Doll in der Mitteilung der Allianz gegen Rechtsextremismus weiter zitiert.

Rassistische Parolen in Greding

Dabei bezieht er sich auch auf einen Vorfall in Greding nach dem AfD-Parteitag in der Nacht auf den 14. Januar. "Das rassistische Gegröle in einer Diskothek in Greding durch Vertreter der AfD und des dritten Weges ist menschenverachtend und macht deutlich, dass alle Demokrat*innen für die Menschenrechte und unsere Demokratie aufstehen und klare Kante gegen rechte Brandstifter zeigen müssen", so Doll.