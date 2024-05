Erhalt der Dialekte: Schutz für den Butter und den Lackel

"Lackel" ist die süddeutsche Bezeichnung für einen unverschämten Kerl, genauso wie man im Südosten Deutschlands eben "Metzger" sagt und nicht "Fleischer", sowie "Semmel", ausgesprochen mit stimmlosem "s" am Anfang, und "der Butter", nicht "die Butter" wie in Norddeutschland. Und all das sehen der Bund Bairische Sprache und der Landesverein für Heimatpflege als Sprachenreichtum und wollen es deshalb staatlich schützen lassen.

Vorbild Charta der Minderheitensprachen

Es gibt in Bayern drei große Dialektgruppen, Fränkisch, Schwäbisch und Altbayerisch, dazu eine regionale Variante des Standarddeutschen, die seit 2015 auch im Duden als korrekt aufgeführt wird. In einer Petition fordern die beiden Vereine vom Landtag gesetzlichen Schutz für die Dialekte und dieses regionale Standarddeutsch. Orientieren soll sich dieser Schutz an der Charta der Regional- und Minderheitensprachen des Europarates.

Hören, wo man herkommt – auch an der Uni

In Landshut haben die beiden Vereine heute ihre Petition vorgestellt. Und gleich dargelegt, wie sie sich den Schutz der Dialekte praktisch vorstellen: Kindergartengruppen, Schulunterricht, Veranstaltungen an den Universitäten in den Dialekten oder in der regionalen Variante des Standarddeutschen, wo das gewünscht und praktisch umsetzbar sei. "Dadurch verpflichtet man sich zu nichts", so Niklas Hilber, 2. Vorsitzender des Bundes Bairische Sprache, "weil man ja nur machen muss, was in einer bestimmten Situation vertretbar und gewünscht ist".