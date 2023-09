Entsetzen über Klinik-Aus in Neuendettelsau

Die bevorstehende Schließung der stationären Patientenversorgung der Diakoneo Klinik in Neuendettelsau hat für Entsetzen gesorgt. Die Aktionsgruppe "Schluss mit Kliniksterben in Bayern" kritisiert in einer Mitteilung, finanzielle Notlagen, wie die von Diakoneo, dürften nicht darüber entscheiden, welchen bayerischen Einwohnern eine wohnortnahe klinische Versorgung zur Verfügung stehe und welchen nicht.

Anspruch: Notfallversorgung innerhalb von 30 Minuten

Jeder bayerische Bürger habe Anspruch auf ein binnen 30 Fahrzeitminuten erreichbares Allgemeinkrankenhaus mit den Fachrichtungen Innere Medizin, Chirurgie, Geburtshilfe, Intensivmedizin und Basisnotfallversorgung, sagte Klaus Emmerich von der Aktionsgruppe im Gespräch mit BR24.

Die Klinik Neuendettelsau sei für den Landkreis Ansbach versorgungsnotwendig, so Emmerich: "Die geplante Schließung bedeutet: Ab 2024 steht laut dem Kliniksimulator des Bundes gesetzlicher Krankenkassen (GKV) 3.960 Einwohnerinnen und Einwohnern kein Allgemeinkrankenhaus mit Innerer Medizin, Chirurgie und stationärer Basisnotfallversorgung mehr zur Verfügung." Bei sogenannten eskalierenden Krankheitsverläufen, wie einem Herzinfarkt oder schweren Verkehrsunfällen, könne das über Leben und Tod entscheiden.

Kritik: 4.000 Menschen ohne Notfallversorgung

Von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) fordert die Aktionsgruppe unter anderem zusätzliche Mittel für bedrohte Krankenhäuser. An den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) appelliert die Gruppe, sich persönlich für die Rettung der Klinik Neuendettelsau einzusetzen und ein Sofortprogramm für finanziell bedrohte bayerische Klinikstandorte zu schaffen.

Die Gruppe kritisiert, "dass Herr Holetschek gegenüber dem Bundesgesundheitsminister zwar darauf besteht, dass die Krankenhausplanung Ländersache ist. Aber Krankenhausplanung bedeutet, nicht zuzusehen, welcher Träger sein Krankenhaus schließt. Da muss man intervenieren und sich kümmern", so Emmerich.

Holetschek könne nicht von Versorgungssicherheit in der Region sprechen, wenn durch die Klinik-Schließung in Neuendettelsau knapp 4.000 Bürgerinnen und Bürger nicht mehr binnen 30 Minuten Fahrzeit ein Krankenhaus erreichten.