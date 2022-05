Elektrofischfang: Jagd auf Goldfische in Eggstätt

Nach zwei bis drei Minuten wachen die Tiere in einem Wasserbehälter mit Sauerstoffzufuhr auf und werden anschließend an eine Zoohandlung abgegeben. Bei dieser schonenden Fangmethode werden teilweise auch andere Fische und Amphibien aus dem Wasser geholt – in Natzing waren unter anderem Molche und Kröten dabei. Diese heimischen Arten dürfen sofort wieder zurück in ihre angestammten Gewässer.

Goldfische fressen Laich von Amphibien

Auch Patrick Guderitz, der Gebietsbetreuer der "Eggstätt-Hemhofer-Seenplatte und Seeoner Seen" und Initiator sowie Organisator dieser besonderen Fischfangaktion, ist anwesend. Er weiß, wie sensibel das Ökosystem in den Tümpeln im Eggstätter Norden ist und wie gefährlich die Goldfischpopulation gerade für geschützte Arten sein kann. "Insbesondere für den Laich der heimischen Amphibienarten ist die große Zahl an Goldfischen eine Gefahr, denn dieser wird von den eingebrachten Tieren gefressen", sagt Guderitz.

Seltene Arten in Gefahr

Darunter leiden dann auch so seltene Arten wie der Kammmolch, der hier in der Vergangenheit schon nachgewiesen wurde. Ob er allerdings bei der großen Zahl abgefangener Goldfische noch immer zu finden sein wird, bleibt abzuwarten. "Es ist deshalb meine große Hoffnung, dass hier in Zukunft keine fremden Arten mehr ausgebracht werden", erklärt der Gebietsbetreuer der "Eggstätt-Hemhofer-Seenplatte und Seeoner Seen".

Eggstätts Bürgermeister will heimische Tierarten schützen

Christian Glas, der Bürgermeister von Eggstätt, machte sich ebenfalls direkt vor Ort ein Bild von der Abfischaktion. "Mit der Entbuschung der kommunalen Ausgleichsflächen haben wir im Januar einen großen Beitrag zur Renaturierung des Gebiets geleistet. Jetzt wird versucht, die heimischen Tierarten mit dem Entfernen der Goldfische zu schützen und deren Erhalt sicherzustellen", erklärte Glas und dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz.