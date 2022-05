Neozoen Tierarten in fremden Gebieten

Schwarzmundgrundel - vom Schwarzen Meer nach Bayern

Kam ursprünglich unter anderem aus dem Schwarzen Meer und erobert neue Lebensräume in der Donau: Die Schwarzmundgrundel gehört zu den Neozoen. In der Donau haben Wissenschaftler beobachtet, wie schnell eine Fischart einen neuen Lebensraum eroberte und ein neuartiges Ökosystem entstand: Die Schwarzmundgrundel kam unter anderem aus dem Schwarzen Meer zu uns. "Vermutlich ist sie als blinder Passagier im Ballastwasser von Schiffen eingereist", sagt Jörg Brandner vom Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie an der TU München. Im Herbst 2009 wanderte die Schwarzmundgrundel in die Flussregion bei Bad Abbach ein und bildete dort rasch eine stabile Population. Einzelne Exemplare zogen weiter flussaufwärts. "Bereits im Herbst 2010, also ein Jahr später, haben wir die ersten Grundeln bei Kelheim gesichtet - etwa 15 Kilometer stromaufwärts. Mit einer so schnellen Invasion hätten wir nicht gerechnet", erzählt Brandner. Grundeln sind große und kräftige Tiere, die ein breites Nahrungsangebot nutzen und sich so im Beutewettbewerb gegen andere Arten durchsetzen können. Nach und nach verdrängen die Neuankömmlinge angestammte Fischarten wie Barbe oder Aitel. Stellenweise machen die Grundeln in ihren bevorzugten Habitaten, den Blocksteinufern, bereits über siebzig Prozent des gesamten Fischbestandes aus.

Höckerflohkrebs - umtriebiger Räuber vom Schwarzen Meer

Auch ein Neozoon: der Höckerflohkrebs Der Höckerflohkrebs ist nur drei Zentimeter groß, aber ein cleverer, umtriebiger und dominanter Räuber. An den Flussläufen des Schwarzen Meeres ist er zu Hause, seit der Eröffnung des Main-Donau-Kanals 1992 erobert er aber die deutschen Gewässer. Für Biologen ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Krebs ausbreitet, einmalig. Im Rhein ist er schon die Nummer eins, weil er andere Krebsarten zurückdrängt und dabei sehr clever vorgeht: Er bereist die Flüsse als blinder Passagier an Booten - auch gegen die Strömung. Oder er klammert sich an den Füßen von Vögeln fest. 2003 wurde der Höckerflohkrebs zum ersten Mal im Bodensee entdeckt. Ein Jahr später hatte sich der kleine Krebs über den gesamten Überlinger See ausgebreitet, 2005 fand man ihn im Obersee, 2007 im Untersee. Einige Experten befürchten, die explosionsartige Vermehrung könnte unvorhersehbare Folgen für die deutschen Gewässer haben. Andere vermuten jedoch, dass sich die Population nach ein paar Jahren des Erfolgs genau wie beim Schlickkrebs wieder selbst reguliert.

Höckerflohkrebs und Schwarzmundgrundel – ein fatales Duo

Richtig gefährlich werden die beiden invasiven Arten aber im Duett. Das ist das Ergebnis einer Studie der Technischen Universität München (TUM), die Anfang September 2016 veröffentlicht wurde. Demnach ist der Höckerflohkrebs – auch Killer-Shrimp genannt – gar kein echter Räuber. Vielmehr spielt er beim massiven Artenschwund der Kleinkrebse in den heimischen Gewässern eher eine indirekte Rolle. Der Höckerflohkrebs verdrängt heimische Flohkrebse aus ihren Verstecken, wodurch diese wiederum leichte Beute für die ebenfalls eingewanderten Schwarzmundgrundeln werden. Diesen Zusammenhang haben die Forscher durch Versuchsreihen in Aquarien im Weihenstephaner Labor herausgefunden.



"Invasive Kernschmelze"



In den Uferbereichen mancher Flüsse machen die Schwarzmundgrundeln stellenweise bereits mehr als 70 Prozent des gesamten Fischbestandes aus. "Der Große Höckerflohkrebs und die Schwarzmundgrundel kommen in großer Anzahl in der bayerischen Donau vor, was zu einem vollkommen neuen Nahrungsnetz mit veränderten Lebensgemeinschaften führt", so der Systembiologe Sebastian Beggel. Seine Studie sieht er als Beleg dafür, dass eine sogenannte invasive Kernschmelze, wie sie in der systembiologischen Theorie postuliert wird, in manchen großen Fließgewässern schon längst stattfindet.

Bodensee - begehrte Heimat blinder Passagiere

Gehören auch zu den Neozoen: die Körbchenmuscheln Neben dem Höckerflohkrebs haben bereits hunderte fremder Tierarten ihren Weg in den Bodensee gefunden. Würde man einen Quadratmeter Seeboden an die Oberfläche holen und alle Tiere darauf sortieren und wiegen, kämen die gebietsfremden Arten auf zwei Drittel des Gewichts. Auffälligster Neuankömmling ist vielleicht der Kaulbarsch, der eigentlich in mittel- und osteuropäischen Flüssen sowie der Ostsee zuhause ist: Der bunt schillernde Fisch mit seinem Zackenkamm wurde 1987 zum ersten Mal beobachtet. Wenige Jahre später galt er schon als häufigster Fisch in der Flachwasserzone. Seit 2003 ist im Bodensee auch die aus Asien stammende Körbchenmuschel heimisch, seit 2006 die Schwebegarnele, die in allen Weltmeeren zuhause ist. Die meisten Tiere wurden vom Menschen eingeschleppt: im Kühlwasser der Segelboote schwimmend, am Taucheranzug oder am Schiffsbauch klebend. Die ausgebauten Schiffswege bieten verschiedensten Arten eine Art Autobahn zwischen den ursprünglich getrennten Wassersystemen.



Im Bodensee verlief die tierische Zuwanderung bislang glimpflich. "Aber irgendwann kann auch mal was passieren, mit dem der Bodensee Schwierigkeiten hat", meint Herbert Löffler vom Institut für Seenforschung in Langenargen (Bodenseekreis). "Das ist ein bisschen wie Roulette. Man weiß einfach nicht, was noch kommt."

Blinde Passagiere auf Reisen