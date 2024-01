Eisweinlese mit Risiken - Alternative: getrocknete Trauben

Obwohl Eiswein bei Weintrinkern sehr gefragt ist, riskieren es immer weniger Winzer, ihre Trauben bis in den Winter hinein hängen zu lassen. Es ist ein echtes Glücksspiel. Thomas Fröhlich aus Iphofen im Landkreis Kitzingen ist seit zwölf Jahren Winzer. Im vergangenen Herbst beschloss er erstmals, das Risiko einzugehen und einen Teil seiner Silvaner-Trauben nach der Weinlese hängen zu lassen. Sein Wagemut wurde belohnt: Am Dienstag hat er bei minus acht Grad zum erstem Mal Eiswein gelesen. "Umso höher war natürlich die Anspannung, dass alles klappt. Und natürlich auch die Freude darüber, dass es geklappt hat. Ich heiße Fröhlich und das bin ich auch gerade", so Fröhlich voller Stolz im BR-Gespräch.

Mindesttemperatur: Minus sieben Grad

Die Temperaturen in der Lage Iphöfer Kalk waren für die Eisweinlese ideal: Am Montag und Dienstag Minustemperaturen von mindestens minus sieben Grad. Die sind nötig, um das bisschen Restwasser in der Traube gefrieren zu lassen. Die Trauben an den genau 50 Jahre alten Rebsorten hatten laut Fröhlich einen Wert von 208 Grad Öchsle – also extrem süß und perfekt für Eiswein. Auch für die alten Reben war der diesjährige Eiswein eine Premiere. "Das ist wie ein Sechser im Lotto, dass es genau die Stöcke trifft", jubiliert Fröhlich.

Wagemut wird nicht immer belohnt

Die Entscheidung, die Trauben so lange hängen zu lassen, birgt das Risiko, dass sie am Ende gar nicht mehr verwertbar sind und nur noch als Gärreste verwendet werden können. So ging es etwa den Winzern beim größten Winzer in Iphofen, dem Weingut Hans. Nur eine Handvoll Winzer hatte es in Unterfranken überhaupt gewagt, Trauben für das edelsüße Premiumprodukt Eiswein überzulassen. Fröhlich selbst hatte gar nicht mehr damit gerechnet, bis er am Samstag in den Weinberg ging und sein Refraktometer bei 150 Grad Öchsle überschlug. Zudem war noch genug Masse vorhanden, das sei nicht selbstverständlich. "Vor allem, dass es genug war, was die Natur übriggelassen hat, von den Tieren im Weinberg bis zum vielen Regen der letzten Tage und Wochen", erklärt Fröhlich. Da sei das Risiko im Januar einfach noch etwas höher als im Dezember.

Den ersten Eiswein dieses Winters hatte sein Winzerkollege vom Weingut Andreas Braun aus Volkach im Landkreis Kitzingen genutzt. Anfang Dezember war er mit seinem Team um 5.45 Uhr am Weinberg bei Neuses am Berg im Landkreis Kitzingen und hat 200 Liter Riesling gelesen.

Mehr Angaben auf dem Flaschen-Etikett wegen neuer EU-Verordnung

Fröhlichs Eiswein ist wohl auch der Erste, der unter die neue EU-Verordnung zur Weinetikettierung fällt. Diese gilt für alle Weine, die nach dem 8. Dezember 2023 gelesen wurde. Diese müssen künftig zusätzlich zu den Informationen zu Rebsorte, Lage und Qualitätsstufe auch Angaben zu enthaltenen Inhaltsstoffen, Allergenen, Energie- und Nährwerten ausweisen. Fröhlich hat sich für einen QR-Code auf dem Etikett entschieden, über den seine Eiswein-Kunden sich informieren können. Bei den vielen Angaben wäre das Etikett sonst zu unübersichtlich. Im zweiten Halbjahr soll sein erster Eiswein in die Flaschen gefüllt und verkauft werden.