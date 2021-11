Einserabiturientin macht Maurerlehre

Laura Attenberger aus Zenching im Landkreis Cham hat heuer ihr Abitur mit einem Notenschnitt von 1,1 gemacht. Trotzdem hat sich die 18-Jährige nicht für ein Medizin- oder Jurastudium entschieden, sondern für etwas ganz Bodenständiges: eine Maurerlehre.

Ihr Onkel weckte den ungewöhnlichen Berufswunsch

Laura Attenberger schrieb schon in der vierten Klasse bei Berufswunsch "Maurer" in ihr Freundebuch. Schuld daran war ihr Onkel Alexander Macht, der selbst Maurer ist und seine kleine Nichte schon als Kind in den Baumarkt oder auf die Baustelle mitnahm.

"Das hat mich einfach begeistert, die ganzen Maschinen, die es da gibt, das ganze Werkzeug und wofür man es hernehmen kann. Ich mag es außerdem, in der Arbeit dreckig zu werden." Laura Attenberger, angehende Maurerin

Baustellenalltag mit Blasen an den Füßen

In den ersten Wochen ihrer Lehre bekam die 18-Jährige Blasen an den Füßen von den schweren Sicherheitsschuhen und war jeden Abend todmüde. Die Umstellung von Gymnasium auf Baustellen-Alltag war hart: "Am Anfang war ich wirklich sehr kaputt. Da bin ich zum Teil schon um sieben Uhr oder halb acht Uhr abends ins Bett gegangen, weil ich so fertig war. Es geht halt auch schon früh los, sechs Uhr früh oder halb sieben in der Firma und das haut schon rein, wenn man gewohnt ist, dass man um acht Uhr in die Schule geht und immer sitzt."

Inzwischen liebt es die 18-Jährige, dass sie so viel an der frischen Luft arbeiten kann. Mauern hochziehen und Betonieren gefällt ihr zum Beispiel besser als drinnen Verputzen. Sie ist stolz darauf, dass sich an ihren Händen inzwischen schon ein bisschen Hornhaut gebildet hat.

Als Frau im Männerteam – klappt das?

Baustellen sind immer noch weitgehend Männersache. In ihrer Berufsschulklasse gibt es außer Laura nur noch eine zweite Frau, deren Eltern aber eine Baufirma haben. Auch für die Baufirma Schönberger in Faustendorf bei Arnschwang war es Neuland, einen weiblichen Maurerlehrling einzustellen. Aber es läuft gut: "Laura ist taff", findet Erika Schönberger, die mit ihrem Mann ein Bauunternehmen mit 13 Beschäftigten leitet. "Was man ihr sagt, macht sie sofort. Man muss es ihr auch nicht zwei- oder dreimal erklären. Und sie ist auch kräftig."