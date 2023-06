Anwältin zu Abhören von Aktivisten: "Eingriff in Pressefreiheit"

Ende Mai hat die Generalstaatsanwaltschaft München Räume der Gruppierung "Letzte Generation" durchsuchen lassen. Der Vorwurf lautete "Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung".

Wie die "Süddeutsche Zeitung" nun unter Berufung auf interne Unterlagen berichtete, sollen auf Betreiben der Münchner Staatsanwaltschaft auch Telefonanschlüsse der "Letzten Generation" abgehört worden sein, darunter die Festnetznummer der Pressestelle. Sie hätten auch Genehmigungen eingeholt, um die Standortdaten von Handys zu ermitteln, Mailboxen von Aktivisten abzuhören und deren E-Mails "in Echtzeit" mitzulesen.

Die Anweisung für die Lauschaktionen kam nach Angaben der SZ von der Generalstaatsanwaltschaft München. Eine Anfrage des BR dazu blieb bislang unbeantwortet. Für das Abhören von Gesprächen mit Journalisten gibt es hohe gesetzliche Hürden.

Journalisten sind Berufsgeheimnisträger

Ob Rechtsanwälte, Mitglieder eines Parlaments, Journalisten oder Geistliche – sie alle haben eines gemeinsam: Sie zählen laut Strafprozessordnung zu den sogenannten Berufsgeheimnisträgern. Somit sind Journalisten bei der Beschaffung brisanter Informationen grundsätzlich geschützt. Dennoch sind Abhörmaßnahmen möglich, aber nur dann, wenn es um eine – Zitat - "Straftat von erheblicher Bedeutung" geht. Konkreter ist dieser Artikel 160a der Strafprozessordnung nicht formuliert, somit ist der Begriff "erhebliche Bedeutung" dehnbar.

Bei Abhören von Pressestellen werden Journalisten mit abgehört

Der in der Strafprozessordnung formulierte besondere Schutz bezieht sich auf Maßnahmen gegen Medienvertreter - wie etwa das Abhören von deren Telefonen. Aber auch die Pressestelle einer Organisation dürfte diesen presserechtlichen Schutz genießen.

Denn in der Strafprozessordnung ist von Ermittlungsmaßnahmen die Rede, von der Berufsgeheimnisträger wie Journalisten betroffen wären. Da Pressestellen üblicherweise von Medienvertretern angerufen werden, wären sie von Abhörmaßnahmen ebenfalls betroffen - die "Letzte Generation" hat etwa Journalisten häufig kurz vor Aktionen über den jeweiligen Ort informiert. Da Journalisten also in vielen Fällen Telefongespräche mit der Pressestelle geführt haben, müsste es Teil einer richterlichen Abwägung sein, ob abgehört werden darf oder nicht.

Medienanwältin bezweifelt Rechtmäßigkeit

Im Fall "Letzte Generation" hat die Anwältin für Medienrecht Renate Schmidt Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer Abhöraktion. "Möglicherweise haben die gar nicht abgewogen, und wenn sie abgewogen haben, dann wurde hier meiner Meinung nach eine falsche Abwägung getroffen", sagte sie im Gespräch mit dem BR. Schließlich sei die Pressefreiheit als hohes Gut im Grundgesetz verankert. Journalisten hätten zudem ein in der Strafprozessordnung verankertes Recht auf Zeugnisverweigerung vor Gericht. Darum können sie sich nicht vorstellen, dass im aktuellen Fall die Pressefreiheit zurücktreten müsse. "Für mich ist es ein klarer Eingriff in die Pressefreiheit", so Schmidt.

Letzte Generation: Aktion "verstörend"

Laut dem Bericht der SZ ist die "Letzte Generation" ab Oktober 2022 monatelang unbemerkt abgehört worden. Dass bei der Pressestelle vornehmlich Journalisten anrufen, sei der Staatsanwaltschaft bekannt gewesen.

Die Sprecherin der "Letzten Generation", Carla Hinrichs, deren privates Handy auch abgehört worden sein soll, bezeichnete die Abhöraktion als "verstörend". Die möglicherweise gleichfalls betroffene Aktivistin Imke Bludszuweit nannte es "absurd und erschreckend, welche Geschütze hier aufgefahren werden, um friedlichen Protest zu unterdrücken".

Die Letzte Generation erklärte weiter, ob die Überwachung noch anhalte, sei unklar. Ungeachtet des Vorgehens gegen die Bewegung werde die Gruppe "ihren Protest auch in der nächsten Woche in ganz Deutschland auf die Straße tragen".

Sprecher der Bundestags-Grünen: "Schwerwiegender Vorfall

Auch der Sprecher der Grünen im Bundestag für Medienpolitik, Erhard Grundl, sprach von einem "schwerwiegenden Vorfall", wenn die Vermutung unwidersprochen im Raum stehe, dass Polizei und Justiz gezielt Abhöraktionen gegen Journalistinnen und Journalisten angeordnet hätten. Dies widerspräche der Pressefreiheit. Der bayerische Justizminister und der bayerische Innenminister müssten sich deswegen erklären, so Grundl.

Polizeigewerkschaften: Abhören von Aktivisten "einwandfrei"

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) nannte die Telefonüberwachung der Letzten Generation dagegen "rechtlich einwandfrei". "Niemand steht über dem Gesetz, auch die Letzte Generation nicht", erklärte der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. "Strafprozessuale Maßnahmen richten sich nach dem Tatverdacht und der Schwere der Straftaten, die den Verdächtigen vorgeworfen werden. Da dürfen Sympathie für vermeintlich gute Ziele keine Rolle spielen." Die Abhörmaßnahmen seien "durch unabhängige Richter genehmigt" und könnten "jederzeit überprüft werden, auch nachträglich und in Bezug auf ihre Verwertbarkeit".

Mit Informationen von AFP