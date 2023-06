Razzia bei "Letzter Generation": Minister weist Vorwürfe zurück

Diese Klarstellung ist dem bayerischen Justizminister Georg Eisenreich bei seinem Auftritt im Innenausschuss des Landtags besonders wichtig: Sein Ministerium habe zu den Ermittlungen gegen Klimaaktivisten der "Letzten Generation" keine Weisung erteilt und "auch sonst keinen Einfluss" darauf genommen, betont der CSU-Politiker. Zwar gebe es ein formelles Weisungsrecht. Er habe aber in den viereinhalb Jahren seiner Amtszeit "noch keine einzige Weisung erteilt".

Bei den Debatten über das Weisungsrecht sei man "schnell im Bereich von Verschwörungstheorien", beklagt der Minister. Für ihn sei das "echt schwierig". Später bekräftigt er: "Mich nervt diese Debatte." Sollte er jemals eine Weisung erteilen, würde er das öffentlich erläutern und so Transparenz herstellen, versichert Eisenreich.

Verdacht: Bildung einer kriminellen Vereinigung

Ende Mai hatten im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Generalstaatsanwaltschaft München gegen Aktivisten der "Letzten Generation" 170 Beamte 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht - wegen des Anfangsverdachts der "Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung". Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze verlangte daraufhin Klarheit darüber, "ob die Ermittlungen auf politische Weisung erfolgt sind".

Laut Eisenreich wurde das Justizministerium zwar über den Verlauf der Ermittlungen informiert. In der zuständigen Fachabteilung werde aber nur geprüft, ob das Vorgehen der Ermittler vertretbar sei. Im aktuellen Fall sei die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft nach fachlicher Einschätzung sogar "gut vertretbar" gewesen.

"Klimaschutz rechtfertigt keine Straftaten"

Sich für mehr Klimaschutz einzusetzen, sei wichtig, sagt der Minister. Es gebe aber viele Möglichkeiten, friedlich zu demonstrieren. Klimaschutz rechtfertige keine Straftaten. Der Rechtsstaat könne keine Straftaten hinnehmen. "Gute Absichten ändern daran nichts."

Anlass für das Ermittlungsverfahren sei eine Strafanzeige eines Rechtsanwalts gewesen, schildert Eisenreich mit Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft München. Mittlerweile seien 13 Strafanzeigen gegen Angehörige der "Letzten Generation" bekannt. Die Ermittlungen richteten sich dabei keineswegs gegen alle Mitglieder der Gruppierung, sondern aktuell lediglich gegen sieben Personen, die eine herausgehobene Position hätten.

Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) verteidigt im Ausschuss die Polizei. Der Vorwurf, Polizistinnen und Polizisten hätten mit gezogener Waffe Wohnungen gestürmt, treffe für Bayern nicht zu.

Eisenreich: Öffentliche Kritik berechtigt

Im Zusammenhang mit einem Warnhinweis auf der beschlagnahmten Internetseite der "Letzten Generation" räumt Eisenreich aber einen Behördenfehler ein. Die Homepage war am Tag der Razzia vorübergehend mit dem Hinweis versehen worden: "Die Letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 StGB dar! (Achtung: Spenden an die Letzte Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung dar!)" Politiker und Juristen warfen den Ermittlern daraufhin eine öffentliche Vorverurteilung vor.

Eisenreich betont, in einem Ermittlungsverfahren gelte selbstverständlich die Unschuldsvermutung, die bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung auch bei jeder Äußerung der Staatsanwaltschaft gewahrt werden müsse. In ihrer Pressemitteilung habe die Generalstaatsanwaltschaft das auch beachtet. In dem Warnhinweis auf der Homepage aber sei der unzutreffende Eindruck erweckt worden, dass es bereits feststehe, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung handle. "Deswegen war die öffentliche Kritik auch berechtigt", räumt Eisenreich ein. Der Warnhinweis sei deswegen korrigiert worden.

Für die entsprechende Formulierung sei allein die Generalstaatsanwaltschaft verantwortlich gewesen. Das Ministerium sei über den Wortlaut nicht vorab informiert worden, stellt der Minister klar. Um ähnliche Fälle in Zukunft zu verhindern, werde das Ministerium allen Staatsanwaltschaften für solche Hinweise eine Musterformulierung zur Verfügung stellen.