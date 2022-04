Feuerwehr rettet Enten-Großfamilie in Schwabing

Am Nachmittag kam der Alarm. Die Feuerwehr weiß bis jetzt nicht, ob die Entenmama auf dem Weg in den Kindergarten oder zum Kinderschwimmen war. Jedoch teilte ein Münchner Bürger mit, dass eine Entenfamilie mit 14 Jungen auf der Isoldenstraße in Schwabing unterwegs sei. Tierrettung gehört zum Alltagsgeschäft der Einsatzkräfte.

Feuerwehrleute lasen Enten auf und brachten sie zu Wasser

Kurz darauf fingen die Einsatzkräfte die Entenfamilie ein. Alle Tiere waren unverletzt und wurden nach ihrem Stadtspaziergang wieder an der Isar in die Freiheit entlassen. Laut Münchner Berufsfeuerwehr kommt es vermehrt zu solch meist gut ausgehenden Einsätzen. Sie sind auch wirklich nett, die Kleinen, das finden nicht nur die Beamten.