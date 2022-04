Nachteinsatz: Feuerwehr rettet Allacher Katze "Chocco" vom Dach

Der nächtliche Ausflug einer Katze bei Vollmond hat heute in den frühen Morgenstunden für Aufregung gesorgt. Die Besitzerin der Katze Chocco war schon seit Stunden höchst besorgt um ihr Haustier. Chocco war über einen Baum und mehrere Äste auf ein Dach gelangt und fand keinen Weg mehr nach unten. Sie irrte umher und maunzte jämmerlich. Schließlich wusste sich die zweibeinige Katzenmama nicht mehr anders zu helfen und rief die Feuerwehr.

Leckerlis im Rettungskorb der Drehleiter

Die Einsatzkräfte kamen, brachten die Drehleiter in Stellung und fuhren hoch zu Chocco. Die aber wollte zunächst gar keine neuen Bekanntschaften machen. Erste Anlockversuche scheiterten. Vergeblich versuchten die Männer das Tier anzulocken. Schließlich nahmen sie die Besitzerin mit in den Rettungskorb. Die hatte in weiser Voraussicht gleich noch ein paar Leckerlis auf die Reise nach oben mitgebracht.

Kuscheln von Katze und Katzenmama

Nach mehreren Versuchen näherte sich die Katze schließlich vorsichtig und sprang noch die letzten 15 Zentimeter in den Korb. Glücklich vereint konnten die Katzenmama und Chocco wieder nach unten gefahren werden. Die Aufregung verdauten sie mit einer gehörigen Portion Kuscheln.