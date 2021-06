Tote und viele Verletzte nach Tornado in Tschechien

Schwere Sommer-Gewitter in Südmähren

Den ganzen Abend waren schwere Sommergewitter durch Südmähren gezogen. Die Notrufleitungen waren überlastet. In den Verwaltungsbezirken Breclav und Hodonin fielen Berichten in den sozialen Medien zufolge Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen. Die Autobahn D2, die von Brünn (Brno) nach Breclav führt, war nicht befahrbar, weil eine Hochspannungsleitung auf die Fahrbahn gestürzt war.

Hilfe auch aus Nachbarländern

Die Regierung in Prag versetzte Kräfte der Armee für einen möglichen Hilfseinsatz in Bereitschaft. Österreich schickte 20 Krankenwagen und zwei Rettungshubschrauber, auch die benachbarte Slowakei entsandte Hilfe. Der tschechische Regierungschef Andrej Babis ließ mitteilen, dass er wegen des Wetters in Europa nicht mit dem Flugzeug aus Brüssel zurückkehren könne, wo er an einem EU-Gipfel teilnimmt.

(Material von dpa)