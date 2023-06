Ein Stadion als Jagdrevier: Greifvogel attackiert Sportler

Im Fichtelgebirgsstadion in Wunsiedel hat ein Greifvogel am vergangenen Wochenende einen Sportler angegriffen. Bei der Attacke des Rotmilans erlitt der Sportler Kratzer, bestätigte ein Stadtsprecher am Mittwoch im Gespräch mit BR24.

Nach Attacke von Greifvogel: Fichtelgebirgsstadion gesperrt

Nach dem Angriff habe die Stadt das Stadion für die Nutzung bis auf Weiteres gesperrt. Derzeit gebe es Gespräche zwischen der höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Oberfranken sowie mit der unteren Jagdbehörde des Landratsamtes. Ziel sei es, den Rotmilan einzufangen.

Stefan Schürrmann von der Unteren Naturschutzbehörde glaubt nicht, dass der streng geschützte Greifvogel plötzlich verrückt geworden ist. Er ist davon überzeugt, dass Menschen ihn im Stadion mit Essen angefüttert haben. Daher betrachte der Vogel das Stadion jetzt als sein Jagdrevier, das er verteidigt. Denn normalerweise gehöre eine Sportstätte nicht zu den typischen Jagdrevieren von Rotmilanen. Die Aasfresser seien eher in der Nähe von großen Weide- und Wiesenflächen zu Hause.

Umsiedlung des Vogels? Naturschützer zweifelt an Maßnahme

Von einer Umsiedelung des Greifvogels hält Schürrmann nichts. Der Vogel könne große Strecken zurücklegen und wäre schnell wieder da. Wenn, dann müsste man ihn bis zum Herbst einsperren, denn dann fliege er zum Überwintern nach Afrika. Dass der Rotmilan im Wunsiedler Stadion angriffslustig ist, sei der Unteren Naturschutzbehörde bereits seit drei Wochen bekannt. Daraufhin habe eine Kollegin Schilder auf dem Gelände aufgestellt, dass das Füttern des Rotmilans verbiete.