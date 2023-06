Mehrere Hektar Wald an bayerisch-thüringischer Grenze in Flammen

Mehrere Hektar eines Waldgebiets bei Nordhalben an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen sind am Dienstag in Brand geraten. Wie groß die Fläche genau ist, konnte eine Sprecherin der Polizei zunächst nicht sagen. Das Feuer habe demnach "anscheinend ein recht großes Ausmaß". Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht. Mehrere Feuerwehren waren am Nachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Waldbrand bei Nordhalben: Feuerwehren im Einsatz

Laut einem Sprecher der Integrierten Leitstelle (ILS) in Coburg waren "jede Menge Feuerwehren" im Einsatz, jeodch zunächst ohne Hubschrauber oder Flugzeuge. Ein Brand zwischen Nordhalben im Landkreis Kronach und dem thüringischen Wurzbach im Saale-Orla-Kreis war demnach am Nachmittag unter Kontrolle. Die Feuerwehr war nur noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, so ein Polizeisprecher.

Allerdings war kurz nach der Meldung des ersten Brands ein zweiter Waldbrand in wenigen Kilometern Entfernung gemeldet worden. Dieser befand sich in unmittelbarer Nähe zur Grenze nach Thüringen, mitten in einem Wald. Über das Ausmaß dieses Brands konnten Sprecher von Polizei und ILS zunächst keine Angaben machen. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort.

Beobachtungsflüge wegen hoher Waldbrandgefahr

Die Waldbrandgefahr in Bayerns Wäldern ist aufgrund der Trockenheit derzeit hoch oder sehr hoch. Darauf weist die Bayerische Landesanstalt für Wald-und Forstwirtschaft (LWF) hin. "In den letzten Wochen trockneten die Streuauflage und die oberste Bodenschicht stark aus, daher gilt es jetzt im Wald besonders aufmerksam und vorsichtig zu sein," so die LWF.

Die Bezirksregierungen appellieren zudem an die Bevökerung, keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe können Gras, Nadelstreu und am Boden liegende Zweige entzünden und einen folgenschweren Brand auslösen. Zudem sollte wegen des Brandrisikos durch heiße Fahrzeugkatalysatoren keinesfalls auf leicht entzündbarem Untergrund geparkt werden.

Zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober gilt ein Rauchverbot im Wald. Wer einen Waldbrand entdeckt, wird gebeten, sofort die Feuerwehr unter Notruf 112 informieren.

Am Dienstag hatte die Bezirksregierung von Oberfranken wegen anhaltender Trockenheit und in Teilen sehr hoher Waldbrandgefahr bereits Beobachtungsflüge angeordnet.

Mit Material von dpa.