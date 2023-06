Karstadt in Bamberg: Zukunft gesichert – Filiale schrumpft

Die Zukunft des Warenhauses Galeria-Karstadt-Kaufhof in Bamberg ist "langfristig gesichert". Der Investor "Art-Invest Real Estate" hat am Mittwoch mitgeteilt, mit Galeria-Karstadt-Kaufhof einen entsprechenden Vertrag geschlossen zu haben.

Karstadt in Bamberg: Verkaufsfläche schrumpft

Der Investor ist Eigentümer der Immobilie und Galeria-Karstadt-Kaufhof ist Mieter. Allerdings schrumpft die Verkaufsfläche von 22.000 Quadratmeter auf 12.000, bestätigte Tobias W. Wilhelm von Art-Invest im Gespräch mit BR24. Der Verkaufsflächen am Grünen Markt bleiben bestehen, die Flächen am Maximiliansplatz wird Galeria-Karstadt-Kaufhof künftig räumen.

Ein Nachmieter für die rund 10.000 Quadratmeter gebe es noch nicht. "Art-Invest Real Estate" plane eine umfassende Repositionierung und führe erste Gespräche mit potenziellen Nachnutzern, heißt es in der Mitteilung. Ziel sei es, mit einem "Nutzungsmix die Aufenthaltsqualität" am größten Platz der Bamberger Innenstadt zu verbessern und die Attraktivität weiter zu steigern.

Schließungen bei Galeria-Karstadt-Kaufhof

Im März war bekannt geworden, dass der insolvente Kaufhaus-Konzern Galeria-Karstadt-Kaufhof im Freistaat bis Ende Januar 2024 zehn Kaufhäuser schließen wird. Unter den schließenden Filialen befanden sich unter anderem Coburg, Bayreuth oder Schweinfurt. In Coburg werden, wie auch in Nürnberg, die von der Schließung betroffenen Karstadt-Kaufhof Filialen künftig unter dem Label Aachener Modehaus firmieren.

Während für das Warenhaus in Coburg inzwischen bereits ein Nachmieter gefunden wurde, haben intensive Verhandlungen beispielsweise dazu geführt, dass die Filiale in Bayreuth gerettet wurde. "Das ist ein guter Tag für Bayreuth, die Filiale ist elementar wichtig für die gesamte Innenstadt", hatte Paul Lehmann, Gewerkschaftssekretär von Verdi in Oberfranken im März erklärt.