Würzburger Gründeridee mit Herz: das Café "Senza Limiti"

An der großen Kaffeemaschine hinterm Tresen steht Fabian Dinsing mit seinem Chef Steven Henze und lässt sich zeigen, wie man richtig Espresso macht. Fabian ist einer der Mitarbeiter mit Behinderung, die Sozialpädagoge Steven Henze in seinem Café "Senza Limiti" angestellt hat. Der 25-Jährige hat Trisomie 21 und war vorher im Tierpark Sommerhausen beschäftigt. Im "Senza Limiti" hat Fabian einen neuen Job gefunden: "Das macht alles zusammen sehr viel Spaß und ich bin so stolz, dass ich hier arbeiten kann. Das ist nicht so weit weg und da kann man sehr bequem mit der Straßenbahn fahren und zu Fuß. Und das macht wirklich viel Spaß."

Inklusions-Café als Ort der Begegnung

Mit dem Inklusions-Café "Senza Limiti" – auf Deutsch: Café Grenzenlos – will Steven Henze in der Würzburger Innenstadt einen Ort der Begegnung schaffen. Menschen mit Behinderung will er damit einen Job in der Mitte der Gesellschaft ermöglichen. Auch den Menschen, denen ihre Beeinträchtigung nicht sofort anzusehen ist, wie der 41-jährigen Julia Halbig aus Würzburg. Sie hat eine Borderline Persönlichkeitsstörung und kann schlecht mit Gefühlen umgehen, leidet unter massiven Stimmungsschwankungen: "Ich bin so dankbar, dass das Café jetzt eröffnet hat, weil es gibt für Menschen mit Behinderung, bzw. ich stehe für Menschen mit psychischer Erkrankung, gibt es einfach zu wenig Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn es Möglichkeiten gibt, dann wo man wirklich wenig Lohn bekommt und sich dann nicht wertgeschätzt fühlt oder davon einfach nicht leben kann."

Leidenschaft für Kaffee in Italien entdeckt

Die Idee zu einem inklusiven Café im Herzen der Würzburger Altstadt hatte Steven Henze nach einem zweijährigen Italien-Aufenthalt. Auf Sizilien hat er seine Leidenschaft für italienischen Kaffee entdeckt, sich mit der Kaffeekultur beschäftigt und auch mit Menschen mit Behinderung zusammengearbeitet. Zurück in Würzburg kam ihm der Gedanke, diese beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden und ein inklusives Café in Würzburg zu eröffnen. Kein fremdes Terrain für ihn, denn Steven Henze stammt selbst aus einer Gastronomen-Familie, kennt das Geschäft von klein auf.

Per Crowdfunding zum eigenen Café

Das Startkapital hat er per Online-Fundraising gesammelt: 35.000 Euro sind es geworden. Ein sozialer Träger, wie bei anderen Inklusions-Cafés, steht nicht dahinter. Die Angestellten mit und ohne Behinderung haben Arbeitsverträge, wie alle anderen Menschen auch, sagt Steven Henze: "Wir beschäftigen die Menschen mit Behinderung ganz normal sozialversicherungspflichtig wie andere Arbeitgeber das machen. Das heißt, wir zahlen nach Tarifvertrag über Mindestlohn. Egal, ob mit Behinderung oder ohne Behinderung. Also wir kooperieren da jetzt nicht mit den Werkstätten zusammen, dass wir jetzt Werkstattplätze oder so haben, sondern eins zu eins sind die Menschen hier angestellt, wie alle anderen auch."

Noch bis Heiligabend geöffnet

Inzwischen hat er das Ladenlokal in der Augustinerstraße als Popup-Store in der Adventszeit geöffnet, an drei Tagen in der Woche. Dazu verkaufen Steven Henze und sein inklusives Team kleine Geschenkideen wie Espressomaschinen, Kaffeebecher und Textilien, und verwöhnen ihre Gäste mit sizilianischen Kaffeespezialitäten und Waffeln. Das läuft bis Heiligabend, dann schließt er den Laden erstmal wieder zu – für einen Umbau. Denn das Café soll komplett barrierefrei sein, von den Toiletten bis zum rollstuhlgerechten Tresen. Im April wollen Steven Henze und sein Team dann richtig durchstarten mit ihrem Café "Senza Limiti" – ohne Grenzen in den Köpfen und mit sizilianischem Kaffee in der Tasse.