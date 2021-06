11.06.2021, 10:58 Uhr

Drogenschmuggler laufen der Polizei in die Arme

Der Täter kommt immer zurück zum Tatort - das sagt eine alte Krimiweisheit. Bei Kirchdorf am Inn war es tatsächlich so: Dabei gingen der Polizei zwei Männer mit Kokain ins Netz. Sie sitzen jetzt in U-Haft.