Drei Tote bei schweren Verkehrsunfällen am Sonntag in Ostbayern

Mehrere schwere Unfälle haben sich am Sonntag auf Ostbayerns Straßen ereignet. Drei Menschen kamen dabei ums Leben, sechs wurden schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Einige Unfallstrecken mussten lange gesperrt werden.

Schwierige Rettungsaktion im Landkreis Landshut

Auf der B299 zwischen Landshut und Vilsbiburg stießen auf Höhe der Abfahrt zur JVA Berg die Autos einer 37-Jährigen und eines 60-Jährigen zusammen. Warum ist noch unklar. Beide Fahrer starben. Die achtjährige Tochter der Autofahrerin überlebte den schweren Zusammenstoß.

Beide Fahrer waren zuvor ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden, teilte die Freiwillige Feuerwehr Landshut mit. Die Rettung erforderte schweres Gerät – die Feuerwehr spricht von einer "wahren Mammutaufgabe".

Die beiden Schwerverletzten wurden nach ihrer Befreiung aus den Wracks in Krankenhäuser gebracht, wo sie jedoch ihren Verletzungen erlagen. Das Mädchen wurde ebenfalls von der Feuerwehr aus dem stark deformierten Auto befreit und überlebte leicht verletzt. Nach einer stundenlangen Komplettsperrung der B299 wurde die Fahrbahn gegen 6 Uhr wieder freigegeben.

Trotz Reanimation: Seniorin stirbt im Kreis Rottal-Inn

Bei Simbach am Inn im Kreis Rottal-Inn kam ein 77-Jähriger am Sonntagnachmittag aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Seine 91-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz starb trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfern und Rettungskräften noch am Unfallort, so die Polizei. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist unklar. Die Polizei schließt eine Fremdbeteiligung aus.

Schwer verletzter Motorradfahrer im Kreis Rottal-Inn

Ein weiterer Unfall passierte am Sonntagnachmittag bei Bad Birnbach im Landkreis Rottal-Inn: Eine 62-jährige Autofahrerin wollte auf die B388 einbiegen, wobei sie offenbar einen herannahenden Motorradfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 49-Jährigen. Dadurch wurde der Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Klinikum geflogen werden. Die Pkw-Fahrerin musste leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehr auf der Bundesstraße war für etwa drei Stunden beeinträchtigt, meldet die Polizei.

Mann fährt gegen Abensberger Bahnhofsgebäude

Am Sonntagabend ereignete sich in Abensberg im Kreis Kelheim ein weiterer schwerer Unfall: Ein Mann fuhr gegen das Bahnhofsgebäude. Er wurde dabei schwer verletzt, teilte die Polizeiinspektion Kelheim mit. Nach bisherigen Informationen der Polizei war der Mann auf der Bahnhofstraße unterwegs, als das Auto beschleunigte und frontal gegen das Gebäude krachte. Aktuell vermutet die Polizei einen technischen Defekt am Auto als Unfallursache.

Hinweise, dass der Fahrer fahruntüchtig gewesen sein könnte, also beispielsweise unter Alkoholeinfluss stand, gebe es derzeit nicht, so die Polizei. Ein Gutachter soll jetzt den genauen Hergang klären. Der 57-jährige Fahrer aus dem Landkreis Kelheim kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.