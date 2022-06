Illegale Rennen? 50 Luxussportwagen durchqueren Bayerischen Wald

Am Sonntag sind Dutzende hochmotorisierte Luxus-Autos durch den Bayerischen Wald gefahren. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, gingen diesbezüglich mehrere Beschwerden von Bürgern ein. Sie sprachen von riskanten und waghalsigen Fahrmanövern. Die Polizei ermittelt noch.

Bunte Sportwagen-Gruppe mit riskanten Fahrmanövern?

Laut den eingegangenen Mitteilungen sollen die Sportwagen – darunter die Marken Ferrari, Lamborghini, McLaren – teilweise verkehrswidrig durch die Landkreise Regen und Freyung-Grafenau in Richtung Passau gefahren sein. Beamte trafen die Rennwagengruppe schließlich auf einem Parkplatz in Passau an.

Quer durch Europa mit Ziel Bulgarien

Die etwa 50 Autos hatten laut Polizei alle eine Straßenzulassung und rund zehn kleinere Mängel konnten noch vor Ort behoben werden. Hinweise auf illegale Rennen konnten die Polizisten vor Ort nicht nachweisen.

Die Fahrer der Luxus-Rennwagen stammten zum Großteil aus Spanien. Sie waren auf der Durchreise nach Bulgarien. Nach einer "eindringlichen Belehrung", insbesondere im Hinblick auf die in Deutschland geltenden Verkehrsregeln, so die Polizei, durften die Frauen und Männer weiterfahren.

Polizei bittet um weitere Hinweise

Nun wird nach weiteren Verkehrsteilnehmern gesucht, die am Sonntag eventuell durch waghalsige Fahrmanöver dieser Gruppe gefährdet oder sogar geschädigt wurden. Zeugen sollen sich an die Polizei in Passau wenden.