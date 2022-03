Drei Fernradrouten in Franken unter Deutschlands Top 10

Drei Fernradrouten, die durch Franken führen, zählen zu den zehn beliebtesten in Deutschland. Das geht aus der Radreiseanalyse 2022 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hervor. Die drei Routen führen durch die drei fränkischen Bezirke.

Die Top 3: Main-Radweg, Altmühl-Radweg, Fünf-Flüsse-Radweg

Der Main-Radweg von Mainz über Würzburg, Bamberg und Bayreuth nach Bischofsgrün landete demnach bundesweit auf Platz drei. Der Altmültal-Radweg von Gunzenhausen nach Kehlheim auf Platz sechs, und der Fünf-Flüsse-Radweg, der unter anderem durch Nürnberg führt, auf Platz zehn. Nach Angaben des Tourismusverbandes Naturpark Altmühltal wurden für die Radreiseanalyse 10.300 Menschen befragt.

Radreisen mit dem E-Bike liegt im Trend

Radreisen sind im Trend. Vor allem die Zahl der E-Bike-Fahrer nimmt weiter stark zu. "Während noch 2018 nur 23 Prozent der Radler mit Tretkraftunterstützung unterwegs waren, waren es 2021 bereits 42 Prozent", heißt es in der Mitteilung des Tourismusverbands Naturpark Altmühltal. Allerdings lässt die Zunahme der E-Bikes auch die Zahl der Unfälle steigen.

Neue Route ab Sommer: Geo-Radweg Altmühltal

Eine weitere Erkenntnis aus der ADFC-Analyse: Radreisende suchten immer öfter nach Sternrouten, so dass sie an einem Urlaubsort bleiben und von dort aus Tagestouren unternehmen könnten, erklärt der Tourismusverband. Mit dem Geo-Radweg Altmühltal kommt im Sommer ein neuer Radweg in Mittelfranken dazu. Der führt dann von Nördlingen über Treuchtlingen und Eichstätt nach Kehlheim.